Marival decidió no tener hijos ni casarse y tras dejar de trabajar comenzó a sentirse muy sola: "Mi salvavidas fue el voluntariado"

En el especial de Hablando en Plata: Volver a empezar se ha tratado las diferentes formas en las que puede llegar la soledad, tras la jubilación, tras una separación, tras la marcha de los hijos de casa, también cuando se pierde un familiar.

Marival Blanco ha contado como tras decidir no casarse ni tener hijos, centro su vida en su trabajo y en el cuidado de sus padres, sin embargo tras la jubilación y el fallecimiento de estos Marival se dijo: "¿Y ahora que hago yo? ¿Qué es de mi vida? Sin hijos, sin una familia directa...". Sin embargo, finalmente su salvavidas tal y como explica fue el voluntariado.

Explica que nadiesolo es una fundación benéfica cuyo objetivo es el acompañamiento a personas en soledad "Ahora estoy muy satisfecha".

Sonsoles pregunta al gerontólogo Javier Yanguas que ocurre cuando los pilares de la vida se destruyen. "Perdemos lo que se llama las fuentes del sentido, tener proyectos en la vida, un trabajo, un sentimiento de utilidad, la pareja, la familia, etcétera, pero si uno está mal y hacemos cosas por los demás se puede poner bien, es decir, dedicarnos a los demás es otra fuente del sentido" afirmaba el experto.

Por su parte Emma Ribas, la doctora en psicología, señalaba que a lo largo del programa habíamos podido ver como varios de los testimonios que hemos escuchado han acabado encontrando el camino contra la soledad: "desde la soledad como oportunidad para conocerme, que me gusta, que es lo que realmente me llena y todo lo que tenga que ver con ayudar a los demás es un antidepresivo natural, nos ayudará a sentirnos realizados y que nuestra vida tiene sentido".