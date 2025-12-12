El precio del turrón sube un 16 %, según la OCU

El precio del turrón tradicional, tanto del duro como del blando, ha crecido un 15,95 % respecto a diciembre del año pasado, con un coste medio de 23 euros/kilo debido al encarecimiento de la almendra y el huevo, según ha revelado este viernes un estudio de la OCU.

Las diferencias de precio entre turrón duro y blando son en general "mínimas", con subidas del 15,8 % y 16,1 %, respectivamente, de acuerdo al análisis que ha realizado la organización de consumidores sobre la evolución en el precio de 107 referencias de turrón tradicional.

Según su estudio, el precio de las marcas blancas se ha incrementado un 9,4 %, con unos 15 euros/kilo, y las de fabricante lo han hecho un 24,3 %, con un precio medio de 33 euros/kilo.

Este incremento de precios ha sido motivado por la subida del coste de la almendra y el huevo, que han convertido el turrón de marca "en un artículo de lujo", ha destacado la OCU.

Turrón duro de almendras | iStock

El precio de la almendra de cáscara ha aumentado de los 90/95 euros por 100 kilos entre enero y agosto de 2024 a los 120 euros en 2025, con picos de 138 euros en junio, según los datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), procesados por la OCU.

Mientras que la clara de huevo se ha encarecido un 50 % en los últimos seis meses, ha añadido la organización.

Sobre el resto de ingredientes, la OCU ha mencionado la bajada del precio del azúcar, aunque su impacto es "limitado" frente al peso de la almendra.

Aún así, los productos sin azúcares añadidos han experimentado un incremento medio del 13,6 %, frente al 16,6 % de los productos con miel y azúcar, una diferencia que se explica sobre todo por la mayor presencia de turrones sin azúcares añadidos entre las marcas blancas, ha precisado el estudio.

La OCU ha recomendado a los consumidores comparar precios y optar por alternativas más económicas para reducir el impacto del incremento de precios en la economía familiar.