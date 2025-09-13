Manolo sobre el Cohousing: "Vivir acompañado es compartir tiempo, inquietudes, risas... vivir"

Sonsoles Ónega ha presentado el programa especial de Hablando en Plata: Volver a empezar, en este espacio televisivo se ha tratado el tema principal de la soledad no deseada, de las diferentes formas en las que puede llegar, tras la jubilación, tras una separación, las la marcha de los hijos, etcétera. Hemos podido ver testimonios de personas que la han superado y otra forma de hacerlo que cada vez se está poniendo más de moda es el conocido como Cohousing. El Cohousing es una nueva forma habitacional de compartir la vida y vivienda con gente de tu edad, tras la jubilación y es una forma de evitar la soledad no deseada.

A Rafa le quedan pocos años para jubilarse pero ya ha decidido que cuando lo haga se va a ir a vivir con unos amigos, "esas inquietudes de cuando nos jubilemos nos podemos ir a vivir todos juntos y a disfrutar de la vida". Asegura que le llamó mucho el proyecto de poder compartir la casa y la vida con personas que tienes afinidad.

Por otro lado Juan, explica que ya está viviendo en un Cohousing, que surgió buscando alternativas habitacionales a las residencias o quedarse con los hijos. Hicieron el proyecto, construyeron el edificio y ya están viviendo, sin embargo tienen algunas normas como la edad ya que para poder vivir allí tienes que tener más de 50 y menos de 70.

El Cohousing tal y como explica Marta Jurado, periodista de 65ymás, son nuevos modelos de vivienda colaborativa, aunque la realidad en España es que "estamos en un momento muy incipiente" afirma que en otros países lleva muchos más años pero aquí requiere de mucha planificación.