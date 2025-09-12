Francisco y Lola cuentan como afrontaron la soledad tras enviudar: "Nos teníamos que encontrar"

Sonsoles Ónega ha recibido en el plató de Volver a empezar, el programa especial de Hablando en Plata, a Francisco y Lola. El programa que ha tratado principalmente el tema sobre la soledad no deseada ha indagado en esa soledad que llega tras la pérdida de un familiar, sobre todo cuando este es la pareja.

Francisco enviudó a los 56 años de forma repentina y asegura que fue algo "devastador" asegura que se quedó "sin fuerzas emocionales, ni intelectuales". Francisco cuenta que tiene un hijo, que ya se había emancipado cuando enviudó y que tras la pérdida de su mujer se quedó totalmente solo. Con el tiempo y para contrarrestar esta soledad se animó a inscribirse a una aplicación de citas y tras perseverar finalmente encontró el amor.

Por otro lado, Lola también cuenta que enviudó tras estar 41 años casada con un hombre que era 22 años mayor que ella. Cuando enviudó a los 61 años asegura que siguió dos o tres años más sola, pero "hubo un momento en el que pensé yo quiero volver a enamorarme" y que también motivada por un impulso decidió apuntarse en una aplicación de citas para mayores de 50. Al igual que Francisco también acabó encontrando el amor y es que Francisco y Lola son pareja ahora.