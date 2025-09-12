José explica cómo pasó el duelo de divorciarse tras la jubilación: "Me vi solo y dije tengo que salir de aquí"

Divorciarse tras casi toda una vida juntos no es un paso fácil de dar, sin embargo, tal y como explicaba la abogada especializada en divorcios Margaret Hauschild, las separaciones entre personas de mayores de 50 años han ido en aumento. José ha explicado como fue su experiencia en el plató de Volver a empezar, el programa especial de Hablando en Plata tras solicitar el divorcio.

José ha empezando contando que en su caso fue algo de mutuo acuerdo, ya que su matrimonio había caído en una rutina. Sin embargo cuenta que empezó a pasar como un duelo cuando se dio cuenta de que "la persona con la que has estado planificando todos los proyectos de vida ya no está" Sonsoles le ha apuntado que ese duelo que el sintió en realidad era la soledad algo que ha afirmado tajante José "Sí y lo pasé muy mal".

"Me vi solo y dije tengo que salir de aquí" destaca José y cuenta que hizo dos cosas que para él le han resultado fundamentales: la primera empezar a viajar solo, "salir al exterior para encontrar mi interior" y la segunda "Vermut" refiriéndose curiosamente a la aplicación para conocer gente mayor de 55 a la que había hecho referencia Patxi.