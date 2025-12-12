Valladolid, Toledo, Jerez, Granada... taxistas de numerosas ciudades reparten ilusión llevando a las personas mayores a ver las luces de Navidad

La Navidad es un momento de alegría, color e ilusión para la mayoría de las personas, el ambiente festivo se contagia y las ciudades y pueblos engalanan sus calles con luces ya típicas de esta época del año. Recorrer las calles paseando y disfrutando del entorno no siempre es posible para todos, el frío que suele hacer por estas fechas, la movilidad reducida o el cansancio que puede provocar andar durante un tiempo hace que muchas personas mayores se pierdan este momento.

Sin embargo, desde hace ya algunos años en numerosas ciudades españolas, los taxistas se convierten en auténticos chóferes de la ilusión y es que ofrecen viajes de forma gratuita a personas mayores que viven en residencias y que suelen tener más limitaciones para que puedan vivir de primera mano esta experiencia navideña.

Ciudades como Valladolid, Jerez, Toledo o Granada ya han realizado este tradicional paseo muy querido por sus usuarios, otras ciudades cómo Córdoba que lleva ya 21 años realizando esta iniciativa lo tienen previsto para el próximo día 16 de diciembre.