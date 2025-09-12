Emma Ribas, psicóloga: "El nido vacío afecta más a las mujeres"

En Volver a empezar, el programa especial de Hablando en Plata ha tratado el tema de la soledad de no deseada. Hemos visto la soledad a la que se enfrenta las personas tras la jubilación, como en los casos de Helena y Eugenia, pero también existe otro tipo de soledad no deseada y es aquella que llega cuando los hijos se hacen mayores y se van de casa.

Tras el testimonio Ana, quién fue madre soltera y su proyecto personal ha sido sobre todo su hija, ha contado como está viviendo la marcha de esta de su vivienda. La doctora en psicología Emma Ribas, ha explicado que suelen ser más las mujeres las que notan la marcha de los hijos, el conocido como "nido vacío". La experta señala que "La mujer suele tener un vínculo más profundo con la crianza y cuando los hijos se van la mujer lo nota más que el hombre, aunque estos cada vez se van vinculando más".

Ante una situación similar, la experta señala que nos podemos ir preparando para esta etapa de la vida "Va a depender mucho de si yo me he construido mi identidad desde la maternidad, desde el cuidar. Ahí hay una múltiple pérdida ya que no es solo la compañía, con quién yo hablaba, pero si tienes otras áreas desarrolladas de tu vida no te va a pesar tanto."

Señala también que es importante que las personas puedan expresar como se sienten y destaca que es importante que las madres expliquen como se sienten a sus hijos.