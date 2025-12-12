Estas son las fechas para cobrar la pensión de jubilación en diciembre 2025

El mes de diciembre será el último mes del año con la cifra actual

Tras conocer el dato definitivo del IPC del mes de noviembre por parte del INE, que ha resultado ser de un 3%, ya se puede confirmar la revalorización que tendrán las pensiones para el próximo año. Las pensiones contributivas subirán hasta un 2,7% más en 2026.

Aunque todavía no se conocen los datos de cuánto subirán las pensiones mínimas y las no contributivas, que suelen revalorizarse por encima del IPC, la Ministra de Inclusión, Seguridad y Migraciones, Elma Saiz, señalaba que esperaba que fuera por encima del 5%, aunque el Gobierno todavía no ha dado el dato. Por otro lado, si se sabe ya cuál será la cantidad de la pensión máxima para el próximo año.

No obstante, todavía queda por cerrar 2025 con el último cobro de pensiones tal y como se han cobrado a lo largo del año. La pensión de jubilación se suele cobrar siempre sobre las mismas fechas, aunque el día concreto difiere dependiendo del banco donde se tenga domiciliada. Aunque la Seguridad Social no hace el pago hasta el mes vencido, entre el 1 y el 4 de cada mes, los bancos suelen adelantar este pago entre los días 22 y 26, aunque el día más habitual para cobrar la pensión suele darse el 25. También suele depender de si este día en concreto puede caer en un domingo o en un festivo. En este mes de diciembre el 25 es Navidad, por lo que es un día festivo, por lo que numerosas entidades adelantarán el ingreso a los días 23 y 24 de diciembre, no obstante, algunas entidades si seguirán abonando la pensión el mismo día 25, como buen regalo navideño y solo un banco pagará a partir del 26.

¿Cuándo se cobra la pensión en diciembre de 2025?