"La soledad impuesta no le gusta a nadie", Eugenia explica que tras cumplir su sueño de mudarse a la playa y comenzar a sentirse muy sola, un paseo lo cambió todo

Sonsoles Ónega presenta el programa especial de Hablando en Plata: Volver a empezar cuyo tema central ha sido la soledad no deseada y los diferentes formas de ver cómo llega y cómo afrontarla. Eugenia llevaba toda su vida con el sueño de mudarse a la playa tras su jubilación, pero tras cumplirlo se dio cuenta de que se sentía muy sola aunque por fortuna supo darle un giro a esta situación.

Eugenia es de Albacete, lleva diez años jubilada, tiene tres hijas y siete nietos. En los diez años antes de jubilarse, le detectaron dos cánceres de mama, lo que finalmente le llevó a tener que prejubilarse. Trabajaba como personal de limpieza en la Universidad Laboral de Albacete "Cuando ya no pude más a los 55 me dije, me tengo que marchar, no puedo seguir fregando".

Su marido y ella se mudaron a Santa Pola con ilusión pensando en hacer planes, paseos por la playa, aperitivos y diversión, sin embargo se encontró con una nueva realidad: "Era un aburrimiento".

Los que haceres de la casa los acababa rápido y se encontraba con el resto del día sin tener nada que hacer, su marido empezó a perder la movilidad por lo que tampoco podía hacer muchos planes con ella. "Necesitaba vidilla, encontrarme con alguien, de tener más gente". Por fortuna todo cambió, cuando paseando por la playa y al ver a un grupo de gente haciendo gimnasia se animó a hablar con ellos y preguntar si ella también podía unirse. La que hoy es "su amiga del alma" Lola, le dijo que sí y luego la invitó a un café. "Ese paseo lo cambió todo".

A partir de ahí se apuntó a una asociación y empezó a realizar actividades y conocer gente, esa construcción de red social fue muy importante para ella por lo que su consejo ante las persones que se encuentren en una situación similar es "Buscar y nunca echarse para atrás" evitar los pensamientos de "no voy a preguntar porque me da corte" o "no voy a hacer esto porque me da vergüenza", "Hay que tirar para adelante" sentenciaba.