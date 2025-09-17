La abogada Margaret Hauschild explica en Volver a empezar las principales causas del conocido como divorcio gris

Los divorcios grises son las separaciones de las parejas de mayores de 50 años. Un proceso civil que ha aumentado en los últimos años y, tal y como revela la abogada especializada en familia y divorcios Margaret Hauschild en el programa especial de Hablando en Plata: Volver a empezar, hay varias motivos que han incentivado este fenómeno.

"Uno de ellos es la expectativa de vida, que es mayor", comenta Margaret. "Otro de ellos es la mujer, que tiene más poder adquisitivo y, por tanto, más poder decisorio", continúa antes de dejar claro que hay muchas causas puntuales: "Una enfermedad, la jubilación y el COVID, que también ha sido muy importante".

La abogada habla desde su propia experiencia profesional, afirmando que "lo que ha sucedido en la pareja es que, en general, no se llevaban bien". Apela a la rutina, explicando que "se tenían niños, se iba avanzando en la vida y esto surge cuando los dos ya están jubilados"; momento en el que se dan cuenta de que "esto no funciona".

Por otro lado, los divorcios grises son "mucho más tranquilos" que los de las parejas jóvenes, los cuales son "muy contenciosos y hay peleas por los niños o las pensiones".

Margaret también destaca que "suelen ser mujeres" las que dan este paso: "Las mujeres están completamente convencidas de que esto es lo que quieren. Han hecho sus cuentas y es una decisión tomada con el tiempo".

Así, no existe una sola razón por la que se producen los divorcios grises. Tal y como se refleja en Volver a empezar de Hablando en Plata, cada persona y cada pareja es un mundo. Lo que es seguro es que, tras este proceso, queda mucho por hacer y muchas experiencias nuevas que vivir.