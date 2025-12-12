Brecha de género en las pensiones: las mujeres cobran un 31 % menos que los hombres jubilados

El Instituto de las Mujeres ha publicado un nuevo informe en el que vuelve a certificar que en España existe una brecha de género en pensiones. El organismo autónomo adscrito al Ministerio de Igualdad ha revelado con su trabajo que las mujeres jubiladas cobran un 31 % menos que los hombres jubilados. Se trata de un dato que se sitúa por encima de la media de la OCDE, que es del 25,6 %.

El informe compara la cuantía de pensiones de hombres y mujeres a fecha de enero de 2025, donde la pensión media mensual de los hombres se situaba en los 1564,53 euros, mientras que la de las mujeres estaba en 1.071,76 euros mensuales de media, una diferencia de 492,77 euros mensuales.

El proyecto destaca que en el caso de pensiones de viudedad las mujeres perciben una proporción mayor que los hombres, mientras que en las pensiones de jubilación ocurre lo contrario. Ambos casos, explican, se relacionan con el hecho de que los hombres o maridos coticen más.

En las últimas dos décadas, el número de mujeres que han tenido acceso a pensión de jubilación en España ha experimentado un gran aumento. Aun así, los hombres beneficiarios de este subsidio sigue siendo el doble.

En el caso de la pensión de viudedad, son 2.144.875 mujeres las que la perciben, un dato que contrasta con los 207.442 hombres que cobran este subsidio. Además, el importe que cobran ellas es mayor, 924,17 euros frente a los 620,44 euros que reciben ellos. Lo mismo sucede con las pensiones no contributivas, en las que la presencia femenina es mayor.

En cuanto a las pensiones por incapacidad permanente, los hombres cobran de media 1.290,57 euros mensuales, una cifra que se reduce a 1.135,99 euros mensuales de media que perciben las mujeres. Se trata de una diferencia de 154,58 euros mensuales, que se traduce en una brecha de género del 12 %. El informe explica que, en este caso, no solo influyen los factores de integración de las mujeres en el ámbito laboral, sino también la falta de cobertura de patologías específicas de las mujeres.

La brecha es mayor cuando se combina con situaciones de vulnerabilidad, como discapacidad, mujeres de etnia gitana o mujeres que encabezan familias monomarentales. Una brecha de género aun existente en 2025 que presenta una "doble dimensión". Las mujeres tienen más difícil el acceso a las pensiones y, una vez obtenidas, las cuantías recibidas son de menor importe.