Margaret, abogada especializada en divorcios: "Los divorcios grises los suelen iniciar las mujeres"

Margaret Hauschild, es una abogada especialista en derecho de familia y divorcios, en el plató Volver a empezar, el programa especial de Hablando en Plata presentado por Sonsoles Ónega ha explicado el curioso aumento que hay de divorcios a partir de los 50, lo que se conoce como el divorcio gris.

La letrada señala que a partir de esta edad la iniciativa de separarse suele venir por parte de las mujeres. La abogada explica que el prototipo de mujeres que inician los trámites suelen ser mujeres que se han casado jóvenes, que se han dedicado a la familia y al trabajo. Con el paso de los años y los hijos mayores y se dan cuenta de que su rol de ser una buena madre y esposa ha terminado. "Me sorprende en el despacho ver esta seguridad" destaca Margaret.

Afirma que probablemente este aumento de separaciones se deba a varios factores sobre todo porque antes las mujeres no trabajaban y ahora si, por lo que tienen más independencia económica, porque notan que ya no son valoradas en sus relaciones y que no las escuchan. A lo que Sonsoles afirma rotunda: "La mujer deja de aguantar" lo que es un cambio que se está notando entre esta generación y su predecesora.