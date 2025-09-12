Ana fue madre soltera y ahora se enfrenta a la marcha de su hija de casa: "No estás preparada para ello"

Sonsoles Ónega ha recibido en el plató de Volver a empezar, el programa especial de Hablando en Plata sobre la soledad no desea a Ana, una mujer que decidió ser madre soltera a los 40 años y ha pasado los últimos 25 criando a su hija. Ahora, su hija Ainara se va a mudar a Bali tras terminar la carrera y Ana nos ha contado como está gestionando emocionalmente la marcha de su hija.

"Piensas que no va a llegar el día, pero llega" comenzaba contando Ana a Sonsoles: "No es fácil y no estás preparada para ello, la vida va rodando, rodando y tu te vas adaptando y tu quieres que tus hijos sean independientes, que el día de mañana no te necesiten, pero llega un momento que pasa eso".

Aunque este pensamiento de que los hijos ya no te necesiten da miedo, Ana se aferra a dicho que dice: "Que los hijos son hijos, hasta que son personas y en el momento que son personas ya tienen su vida independiente y lo tienes que asumir, es doloroso y cuesta".

Sonsoles le ha preguntado a Ana si ella ha compartido con su hija estos sentimientos dolorosos que tiene sobre la separación, sin embargo, Ana ha comentado que no ya que no quiere que su hija se marche con el pensamiento de que deja a su madre sola para que no le pueda condicionar psicológicamente. "Yo quiero que ella se marche con la cabeza limpia para empezar su vida". Sentenciaba.

Ante esta nueva situación Ana ha decido seguir con sus planes, seguir en la asociación en la que se encuentra ahora y también colaborar con una ONG que ayuda en el cuidado de niños en Bolivia.