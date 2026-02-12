Hablando en Plata, la iniciativa de Antena 3 y laSexta contra el edadismo, sigue ampliando su impacto en 2025

Hablando en Plata nació en 2022 como una iniciativa transversal de Antena 3 y laSexta para luchar contra el edadismo, poner en valor a las personas mayores de 55 años y visibilizar sus problemáticas. La iniciativa de Atresmedia pretende alcanzar tres objetivos principales: liderar un movimiento social de concienciación que permita pasar de una mirada edadista a una realista, poner en valor al colectivo sénior y servirles de ayuda tratando temas que les afectan.

En poco más de tres años, ha lanzado varias campañas de sensibilización y denuncia, realizado especiales en el prime time de Antena 3 y emitido numerosas piezas en los informativos y programas de actualidad sobre temas de especial importancia. Además cuenta con su propia web y perfiles en redes sociales que recogen todo el contenido de la iniciativa e información de interés para el público sénior.

En 2025 ha reforzado su compromiso por erradicar el edadismo y ha dado pasos fundamentales con la puesta en marcha de distintas acciones de gran impacto. Entre ellas:

Sonsoles Ónega, presentadora y embajadora de Hablando en Plata | Atresmedia

El lanzamiento del I Barómetro de Edadismo Hablando en Plata. La iniciativa ha puesto en marcha una completa y pionera investigación centrada, en su primera edición, en recabar cómo perciben y viven el edadismo los mayores de 55 años. La investigación ha contado con una metodología mixta combinando una encuesta de 1.000 entrevistas con dos grupos focales y un plantel de expertos en el tema que contribuyeron a dar forma al estudio e interpretar los resultados. El estudio supone una completa herramienta para conocer mejor el fenómeno y así poder hacerle frente. Sus principales conclusiones se presentaron en un acto en el Ateneo de Madrid conducido por Sonsoles Ónega y clausurado por la secretaria de Estado de Derechos Sociales. Ha logrado una notable repercusión en medios y en el sector que lucha por poner en valor a los sénior.

Renovación del Certificado AENOR como televisión comprometida con las personas mayores, siendo Atresmedia Audiovisual, por segundo año consecutivo, la única televisión en Europa con esta certificación. La auditoría subrayó "la implicación de todas las áreas que intervienen en la iniciativa y cuya implicación y sentir se ha podido constatar a lo largo de todas las entrevistas realizadas".

Firma de un acuerdo comercial con CaixaBank : por un periodo de 9 meses y con contenidos en televisión, soportes digitales y radio centrados en temas de interés para los sénior.

: por un periodo de 9 meses y con contenidos en televisión, soportes digitales y radio centrados en temas de interés para los sénior. Emisión del cuarto especial de Hablando en Plata, Volver a empezar . Este especial, presentado por Sonsoles Ónega abordó la soledad no deseada que afecta a numerosas personas mayores cuando se producen cambios importantes en sus vidas (jubilación, viudedad, divorcio) mediante la emisión de testimonios inspiradores de personas que han pasado y superado este tipo de situaciones.

. Este especial, presentado por abordó la soledad no deseada que afecta a numerosas personas mayores cuando se producen cambios importantes en sus vidas (jubilación, viudedad, divorcio) mediante la emisión de testimonios inspiradores de personas que han pasado y superado este tipo de situaciones. Campañas de concienciación: a principios del año se lanzó una campaña contra el edadismo protagonizada por Sonsoles Ónega y Alberto Chicote con datos del Informe Mundial del Edadismo de la OMS que destacan la importancia y consecuencias de esta discriminación. Además, volvieron a ponerse en emisión dos spots en los que se pone en valor logros científicos, médicos, artísticos o deportivos que han sido conseguidos cuando sus responsables superaban los 55 años, invitando a la reflexión acerca de qué habría ocurrido sin su participación. A finales de año se ha estrenado una campaña que revela los principales hallazgos del I Barómetro de Edadismo Hablando en Plata y que incide en la necesidad de conocer esta discriminación para poder hacerle frente.

Sesiones formativas sobre el edadismo a diferentes profesionales y periodistas del Grupo con el objetivo de orientar la comunicación y propósito de la iniciativa y conocer más a fondo esta discriminación y sus consecuencias y que sea tratada y reflejada en los medios de una forma adecuada.

Vinculación con el programa ¡Señora! de Flooxer, que rompe con los estereotipos edadistas en seis entrevistas a mujeres mayores en un interesante diálogo intergeneracional.

de Flooxer, que rompe con los en seis entrevistas a mujeres mayores en un interesante diálogo intergeneracional. Acuerdo de colaboración con el diario digital 65ymás . Se trata de una publicación especializada en el público sénior. Ambas entidades, que unieron esfuerzos en 2024, han afianzado su acuerdo este año amplificando juntas el compromiso de poner en valor a las personas mayores de 55 años y visibilizando las dificultades a las que se enfrentan.

. Se trata de una publicación especializada en el público sénior. Ambas entidades, que unieron esfuerzos en 2024, han afianzado su acuerdo este año amplificando juntas el compromiso de poner en valor a las personas mayores de 55 años y visibilizando las dificultades a las que se enfrentan. Participación en la mesa redonda del I Congreso Internacional de Silver Economy organizado por UNIE y la EAE.

Además, la iniciativa, que en 2024 recibió el Premio de la PMP en la categoría de medios de comunicación e imagen social, sigue sumando reconocimientos del sector. En 2025 ha sido reconocida con los siguientes galardones:

Raquel del Castillo recoge el Premio BELSILVER para Hablando en Plata | Atresmedia