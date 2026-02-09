La moda se estrecha: el retorno del fuseau

La moda vuelve a mirar hacia los ochenta con una de sus siluetas más reconocibles: el fuseau. El pantalón ceñido con estribo, ligado durante décadas al imaginario deportivo y a una estética tan discutida como reconocible, reaparece ahora en pasarelas, editoriales y propuestas de calle.

Estos pantalones extremadamente ajustados y con un estribo en la parte inferior sujetado al pie, nacieron en los años 20 como vestuario para los jinetes por motivos funcionales, y en los 70 se despojaron de la estética deportiva para convertirse en los pantalones de moda entre Cherr, Jane Fonda o Lady Di.

El estilista y experto en moda Arturo Argüelles, detrás de los estilismos de celebridades como Lola Índigo, Edurne, Cristina Pedroche o Lorena Castell, sitúa este regreso dentro de un proceso más amplio. "Creo que la vuelta del fuseau se debe a que estamos, poco a poco, cambiando de silueta", dice a EFE.

La reaparición de esta prenda coincide con un desplazamiento progresivo del dominio de las prendas amplias y las estructuras relajadas que han marcado los últimos años. "Vamos a pasar del 'oversize' y los volúmenes muy grandes que estamos viendo últimamente hacia compensar con siluetas ajustadas de nuevo".

Durante varias temporadas, la moda ha apostado por volúmenes exagerados, especialmente en pantalones y prendas inferiores. Sin embargo, ese ciclo parece empezar a cerrarse. "Vamos a pasar del XL", señala Argüelles, que apunta a una transformación gradual, no brusca, en la forma de construir los conjuntos.

El fuseau no es una prenda nueva. Su origen se remonta a mediados del siglo XX, cuando los avances en tejidos elásticos permitieron desarrollar pantalones ajustados pensados inicialmente para actividades como montar a caballo, el esquí o la danza.

Fue el diseñador Emilio Pucci quien, en los años cincuenta, trasladó esa prenda funcional al terreno de la moda, dotándola de color, sofisticación y una silueta que se alejaba del pantalón clásico. A partir de ese momento, comenzó un recorrido intermitente por el vestir femenino.

En los años sesenta convivió con otras prendas ceñidas asociadas a una feminidad moderna y activa, mientras que en los setenta quedó parcialmente eclipsado por pantalones de campana y líneas más fluidas.

Su consagración definitiva llegó en los ochenta, cuando la moda abrazó sin complejos el cuerpo, la elasticidad y una imagen poderosa y deportiva. Esa década convirtió al fuseau en símbolo de una estética marcada por la disciplina física, el culto al cuerpo y una nueva visibilidad femenina.

No es casual que Argüelles mencione referentes muy concretos. "Nos recuerda a divas como Jane Fonda, Cherr…". Figuras que encarnaron un ideal de fuerza, exposición mediática y protagonismo femenino que hoy vuelve a resonar.

Creación de Ágatha Ruiz de la Prada | EFE

El fuseau de los ochenta se llevaba con tacones, con chaquetas de hombros marcados y con una actitud que mezclaba sensualidad y control. Esa misma lógica es la que ahora se recupera, aunque reinterpretada con códigos contemporáneos.

"La idea es compensar volúmenes al vestirnos: si abajo vamos con prendas tan estrechas, arriba una americana de hombro muy marcado, un poco masculino, una camisa grande... Una silueta un poco yuppie de los 80", describe el estilista.

La clave, por tanto, no está en reproducir el pasado de forma literal, sino en dialogar con él. El fuseau actual aparece en versiones depuradas, en colores neutros y con tejidos técnicos que mejoran su caída y su comodidad.

Este regreso, sin embargo, no está exento de matices. Argüelles advierte de que no se trata de una prenda universal. "Yo creo que no es para todo el mundo, creo que potencia piernas muy tonificadas porque marca mucho, y es algo que hay que tener en cuenta", advierte sobre la propuesta, destinada a los más arriesgados.

A diferencia de otras tendencias más amables o adaptables, su ajuste extremo lo convierte en una prenda que define y enfatiza, lo que explica tanto su atractivo como su carácter controversia. Su retorno resulta significativo: refleja una moda que vuelve a plantear siluetas más contundentes tras años de confort estético.

En el contexto actual, la vuelta del fuseau también dialoga con la nostalgia, un motor recurrente en la industria. La revisión de los años ochenta no es nueva, pero ahora se produce desde una mirada más consciente, menos caricaturesca.

Las pasarelas han anticipado este movimiento, y el entorno urbano empieza a asimilarlo con cautela. Prada o Jacquemus son algunas de las firmas que lo han introducido en pasarela, y también Agatha Ruiz de la Prada lo llevó a la Madrid Fashion Week. Modelos como Kendall Jenner y Gigi Hadid o prescriptoras de moda como Mafalda Patricio los usan en el día a día. Un artículo de María Muñoz Rivera