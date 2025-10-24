"Una arruga es una batalla ganada": ¡Señora!, el programa de Flooxer que apuesta por escuchar a las mujeres mayores y visibilizar sus historias

Ya puedes disfrutar de la temporada completa del nuevo programa de Flooxer, ¡Señora!, presentado por Sindy Takanashi. Un formato de entrevistas que busca un diálogo intergeneracional dando voz a mujeres mayores para rescatar sus historias de vida, reflexiones y su visión del mundo. El espacio esta formado por seis capítulos de unos 40 minutos que los suscriptores podrán ver en atresplayer.

¡Señora! se enmarca en el compromiso de Atresmedia de concienciar contra el edadismo siguiendo la línea de la iniciativa Hablando en Plata, que invita a la sociedad a la reflexión sobre la discriminación por motivos de edad y sus consecuencias.

Cada episodio de ¡Señora! rompe con los clichés que rodean a los adultos mayores, dejando de lado la idea de "abuelitas entrañables" en pos de mujeres con carácter, autonomía, pensamiento crítico y energía arrolladora.

¡Señora! estrenó su primer episodio con la Abuela de Dragones, una creadora de contenido de más de 80 años que conquistó las redes sociales por sus reacciones a la exitosa serie Juego de Tronos, enamoró con su ternura, ironía y su forma de ver el mundo. Hoy tiene más de medio millón de seguidores. En la entrevista con Sindy Takanashi demuestra que es una señora que ha vivido con amor, con humor y con libertad. Dejando claro que no hay edad para seguir amando, para hablar de sexo, para hacer bromas ni para replantearte todo lo que esperabas de tu vida.

Otras de las increíbles invitadas de este programa son Yaya Bushcraft, una mujer de 70 años que vive en plena naturaleza y triunfa en redes sociales compartiendo su particular estilo de vida; la reconocida periodista y escritora Pilar Eyre; Ana de Miguel, filósofa y referente del pensamiento feminista; la influencer Abuelita Mochilera, que sigue documentando sus viajes por el mundo para sus más de 111.000 seguidores; y Rosa Montero, periodista y escritora con una amplia comunidad de seguidores en redes sociales.

Estas mujeres mayores hablan sobre el envejecimiento, sobre las etapas vitales, experiencias o sobre el edadismo, entre muchos otros temas. "Ser joven no es un valor en sí mismo, la curiosidad por el mundo no caduca" afirma con rotundidad Ana de Miguel, en un mensaje claro contra el edadismo. Por su parte la Abuelita Mochilera destaca que su vida comenzó cuando se jubiló: "Mi vida era sota, caballo y rey. Fue jubilarme y empezar una vida maravillosa", poniendo en valor las nuevas etapas vitales y quitando la imagen negativa del envejecimiento al igual que la Yaya Bushcraft que desataca que para ella "la edad es sabiduría, yo no vuelvo a los 30 ni loca" afirma que la llamen "vieja" no es ningún insulto pese a la opinión popular de la mayoría de las mujeres "cada arruga es una batalla ganada". Por otro lado, Rosa Montero, reflexiona sobre la vida, subraya que para poder vivir la vida con plenitud: "hay que llegar a un acuerdo con la muerte".

La periodista Pilar Eyre pone el foco en que debería haber más contenidos sobre personas mayores, resalta que en los libros no suele verse a gente mayor como protagonistas. La Abuela de Dragones, como influencer recalca la compañía que le proporciona la tecnología, ya no solo por el entretenimiento sino para comunicarse con sus propias nietas. Seis visiones diferentes e interesantes de mujeres que viven su vida con pasión sin dejarse condicionar por prejuicios sobre la edad.

Atresmedia y su compromiso con el edadismo

Hablando en Plata es una iniciativa que quiere invitar a la sociedad a la reflexión sobre el edadismo, la discriminación por motivos de edad y sus consecuencias. Para ello, incide en cómo los prejuicios llevan a pensar en que, a partir de cierta edad, las personas son menos capaces de desarrollar de forma plena sus capacidades.

Gracias a Hablando en Plata, Atresmedia se ha convertido en la única televisión en Europa con el certificado AENOR por su Compromiso con las personas mayores. El grupo audiovisual obtuvo el sello tras una exhaustiva auditoría de la entidad independiente que comprobó el completo despliegue transversal de la iniciativa.

Además, ha sido reconocida con el premio de la Plataforma de Mayores y Pensionistas en la categoría de medios de comunicación.

Atresmedia refuerza así su implicación y compromiso para seguir poniendo en valor al colectivo sénior y visibilizar sus problemáticas. El Grupo continúa dedicando esfuerzo y dando espacio para abordar sus necesidades e inquietudes.