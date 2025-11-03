Hablando en Plata, iniciativa de Antena 3 y laSexta contra el edadismo, galardonada en el III Congreso de Economía Plateada

Hablando en Plata, iniciativa de Antena 3 y laSexta en contra del edadismo, ha sido galardonada con un Premio Compromiso Mayor en la categoría Consumo y Nuevos Mercados Adaptados, reconociendo "el diseño de productos, servicios y campañas para consumidores sénior activos, diversos y digitalizados". El III Congreso de Economía Plateada, celebrado el 30 y 31 de octubre en Cáceres, ha señalado que "este reconocimiento pone en valor su compromiso, trayectoria y contribución ejemplar al impulso de la Economía Plateada, entendida como motor de desarrollo económico, cohesión territorial y bienestar social para las personas mayores".

El galardón recibido por Hablando en Plata, que fue entregado por el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, reconoce la labor desarrollada por la iniciativa desde su lanzamiento en 2022, poniendo en valor al público sénior y luchando contra la discriminación por edad. A lo largo de estos años, Hablando en Plata ha puesto en marcha diversas campañas de sensibilización y contado con programas especiales en el horario estelar sobre problemáticas de especial interés como la alimentación en residencias, la brecha digital, longevidad saludable y soledad no deseada.

Su acción más reciente ha sido la publicación del I Barómetro de Edadismo Hablando en Plata, una exhaustiva y completa investigación que pone cifras a la discriminación por edad con el objeto de proporcionar un mayor conocimiento a este fenómeno para hacerle frente. Su presentación la semana pasada reunió a numerosos agentes del sector de la lucha por los derechos de las personas mayores y fue clausurado por la secretaria de Estado de Derechos Sociales, María Rosa Martínez.

El pasado viernes, la iniciativa ha sido reconocida en el Congreso de Economía Plateada, un encuentro que ha estado centrado en temas relacionados con el cambio demográfico y el aumento del porcentaje de personas mayores de 55 años en nuestra sociedad.

El encuentro ha incluido mesas de trabajo y debate sobre innovación sanitaria, vivienda intergeneracional y empleo sénior, entre otros. El Congreso ha reunido a empresas, expertos y administraciones de España, Europa e Iberoamérica para debatir sobre innovación en salud, vivienda y cuidados, empleo sénior, digitalización y nuevos modelos de negocio orientados a un mercado en expansión.

Este foro también ha sido testigo de la firma del Manifiesto por la Economía Plateada por parte de representantes de la Junta de Extremadura, Castilla y León y Andalucía para consolidar la colaboración entre administraciones en políticas de longevidad sostenible y de impulso del talento sénior.

Sobre Hablando en Plata

Hablando en Plata es una iniciativa de Antena 3 y laSexta contra el edadismo lanzada en octubre de 2022, coincidiendo con la celebración del Día Internacional de las Personas Mayores.

Desde su nacimiento ha buscado poner en valor a este colectivo, visibilizar sus problemáticas y evidenciar su importancia y contribución a una sociedad diversa. En tan solo tres años, ha puesto en marcha campañas como Currículum vital, Gracias y Contra el edadismo, ésta protagonizada por Sonsoles Ónega junto a Alberto Chicote, además de los especiales emitidos en prime time sobre asuntos de especial importancia (residencias, brecha digital, longevidad saludable o soledad no deseada). La iniciativa cuenta también con piezas en informativos y programas de actualidad en las cadenas de Atresmedia y la renovación constante de contenidos en su web y redes sociales.

Gracias a Hablando en Plata, Atresmedia se ha convertido en 2025 por 2º año consecutivo en la única televisión en Europa con el certificado AENOR por su Compromiso con las personas mayores. El grupo audiovisual renovó el sello tras una exhaustiva auditoría de la entidad independiente que comprobó el completo despliegue transversal de la iniciativa. Además, en 2024 fue reconocida con el premio de la Plataforma de Mayores y Pensionistas en la categoría de medios de comunicación, un reconocimiento especialmente significativo al proceder de una de las principales organizaciones en defensa del colectivo sénior.

Hablando en Plata continúa luchando contra el edadismo para poner en valor a los mayores y evidenciar su importancia y contribución a una sociedad diversas. La iniciativa tiene tres objetivos claros: liderar un movimiento social de concienciación que permita pasar de una mirada edadista a una realista, poner en valor al colectivo y servir de ayuda a los mayores de 55 años poniendo en el centro del debate los temas que les afectan.