Cierra el Museo de Nino Bravo en Aielo de Malferit (Valencia) a petición de la familia

El Ayuntamiento de Aielo de Malferit (Valencia) ha informado del cierre del museo dedicado a Nino Bravo en la localidad natal del cantante a petición de la familia, que ha decidido la rescisión de los contratos "unilateralmente".

El alcalde de Aielo de Malferit, Juan Rafael Espí, ha señalado en un comunicado que el consistorio ha recibido un burofax de la familia del cantante en el que se indica la "no renovación" de los contratos de cesión de bienes, marca e imagen del artista, y donde explícitamente se dice: "No cuentan con la autorización para hacer uso de la marca e imagen del Artista".

La familia insta asimismo al Ayuntamiento, en el mismo escrito, al cierre del museo, que se inauguró en 2006, "de manera inmediata".

Espí lamenta que ante ello el consistorio "se ve obligado al cierre y a la retirada de todas las imágenes de uno de los aieloneros más ilustres de la población e hijo predilecto, por la voluntad de la familia de rescindir los contratos unilateralmente".

Informa asimismo de que se va a proceder al cierre inmediato del Museo de Nino Bravo y la retirada de todas las imágenes del cantante. Este lunes, la web del museo ya se encuentra inoperativa.

"Desde el Ayuntamiento queremos agradecer a la familia todo este tiempo que hemos disfrutado y hemos dado a conocer a nuestro hijo predilecto, y siempre continuaremos abiertos a continuar colaborando en la familia y les invitamos a poder repensar esta decisión de manera conjunta", concluye el alcalde.

Fallecido en accidente de tráfico el 16 de abril de 1973 en Villarrubio (Cuenca) cuando viajaba a Madrid, Luis Manuel Ferri Llopis (nombre real del artista) es uno de los cantantes españoles más universales y su pueblo natal, además del museo objeto ahora de litigio con la familia, cuenta precisamente con una calle que lleva su nombre.