Hablando en plata lanza una nueva campaña con los datos extraídos de su I Barómetro de Edadismo

El pasado mes de octubre Hablando en Plata, iniciativa de Antena 3 y laSexta contra el edadismo publicó su primer barómetro sobre la discriminación por razón de edad. Un informe que fue elaborado durante el pasado año por la consultora Red2Red sobre la autopercepción de las personas a partir de los 55 años y en el que se obtuvieron datos de lo más interesantes.

Para dar más visibilidad a estos datos Hablando en Plata lanza una nueva campaña en televisión que tendrá recorrido en todos los canales de Atresmedia para destacar los resultados del I barómetro sobre el edadismo. Curiosamente, uno de los datos más llamativos es que el 63% de las personas que participaron para la realización del informe no sabían lo que era realmente el edadismo. El edadismo, es una forma de discriminación por razón de edad. Conocer este tipo de discriminación es el primer paso para empezar a combatirla, porque numerosos encuestados, el 70% destacaban que habían vivido situaciones edadistas y sin embargo, no las habían identificado como tales.

Con el objetivo de hacer más visible este tipo de discriminación y cambiar estos prejuicios sobre las personas mayores Hablando en Plata refuerza su lucha contra el edadismo recordando la información más relevante que se ha obtenido a través del barómetro como que el 70% de los mayores encuestados se siente invisible o una carga para sus familiares. "Que cada dato lo sintamos como un motivo para actuar, porque el edadismo no solo margina a quien es mayor, nos empobrece a todos como sociedad". Así lo apuntaba Raquel del Castillo durante la presentación del barómetro recordando que "el objetivo es situar a las personas mayores en el centro del debate público, pero no como colectivo vulnerable, sino como parte esencial, valiosa y activa de nuestra sociedad".

Para cumplir ese objetivo los medios tienen un papel importante ya que son las ventanas y los altavoces dónde mostrar injusticias como en este caso la discriminación por edad "Creemos que los medios no solo deben informar, sino también inspirar, cuestionar y movilizar. Y en ese camino, seguiremos trabajando para que el edadismo deje de ser una discriminación invisible y se convierta en una causa compartida". Destacó José Antonio Antón, director general de Atresmedia Audiovisual, durante la presentación del barómetro el pasado octubre.

I Barómetro sobre el edadismo

Para la elaboración de este primer barómetro sobre Edadismo de Hablando en Plata se realizó una exhaustiva revisión documental y estadística sobre cómo se había abordado previamente el edadismo. Se realizó una encuesta telefónica a 1.000 personas mayores de 55 años distribuidas proporcionalmente en edad, sexo, comunidad autónoma y tamaño de hábitat de residencia, con un error muestral del 3,1% para un 95% de nivel de confianza.

Hubo dos grupos focales: uno en el que participaban personas de entre 55 a 64 años y otro de personas mayores de 65. Además se contó con la colaboración de 5 expertos sobre edadismo para la elaboración de los cuestionarios y para el contraste de los resultados.

Los datos más destacados en el informe son el desconocimiento del término edadismo, como hemos destacado anteriormente, que la sociedad suele envejecer a las personas antes de tiempo, es decir, considera "mayores" 12 años antes que la propia persona.

Una gran mayoría siente que una persona mayor al envejecer se vuelve una carga para la familia o se siente invisible o que las mujeres perciben más edadismo que los hombres en todos los ámbitos. El empleo es el ámbito dónde más se suele notar la discriminación por razón de edad, pero también se vive a la hora de hacer gestiones con la Administración, en los centros de salud o a la hora de realizar trámites digitales.

También se suele percibir situaciones edadistas en entornos familiares o incluso se dan situaciones de autoedadismo donde la persona se excluye a sí misma de realizar algunas actividades por sus propios prejuicios.