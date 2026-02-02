REPORTAJE DE Y AHORA SONSOLES
Montse, jubilada con 67 años, hubiera agradecido que alguien le dijera que lo importante es tener un plan
Más de 12 millones de personas superan los 60 años en España y, según las previsiones, en 2030 este grupo representará más de una cuarta parte de la población. Esta longevidad creciente, convierte la jubilación en un periodo de la vida que exige autonomía, estabilidad financiera y decisiones informadas. Como sucede con Montse, jubilada con 67 años y una pensión de apenas 820 euros al mes.
Montse nunca planificó financieramente su jubilación. “No tuve educación financiera y nadie me explicó que tenía que pensar en el futuro con tiempo”. “Me habría abierto un plan de pensiones o algún tipo de ahorro, aunque fuera poco a poco”, asegura.
Con 67 años, Montse vive haciendo malabares y, confiesa que, en su entorno muchos también llegan a la jubilación sin un plan y dependen solo de la pensión.
Ahora, las personas entre 55 y 65 años, prejubilados y recién jubilados, presentan un perfil muy diferente al de generaciones anteriores: cuentan con mayor nivel de formación, son más conscientes de su bienestar, necesitarán complementar ingresos durante más años y afrontan una vida más digital y longeva.
Sin embargo, también viven un momento crítico lleno de dudas e incertidumbre económica, incluso entre quienes tienen rentas medias o altas. La clave no es cuánto se ahorra puntualmente, sino adquirir el hábito de planificar, conocer las alternativas disponibles y contar con acompañamiento experto.
Existen entidades especializadas en este servicio. Por ejemplo, Laura Rodríguez Morera, directora de Canal Bancaseguros en VidaCaixa, destaca que en CaixaBank, entre otras iniciativas, invitan a “tener un espacio donde reflexionar de temas importantes que deben tener en cuenta” a través de sesiones de formación dirigidas a personas interesadas en planificar su jubilación.
El reto social: educación financiera y autonomía
El gran desafío no es solo financiero, sino cultural. La mayoría de los españoles se acercan a la jubilación sin una estrategia clara, sin calcular sus necesidades reales de ingresos futuros y sin conocer las herramientas disponibles para construir un colchón sólido. Esto genera riesgos evidentes, como hogares dependientes exclusivamente de la pensión pública, menor capacidad para afrontar gastos imprevistos o etapas de vulnerabilidad, y desigualdad intergeneracional en un país que envejece aceleradamente.
Planificar la jubilación no es solo un asunto económico; es un pilar para la autonomía, la dignidad, la tranquilidad y la calidad de vida. La educación financiera continua permite tomar decisiones responsables y adaptadas a cada situación personal, fomentando la independencia y la seguridad durante esta etapa de la vida.
CaixaBank: un modelo integral para séniors
CaixaBank ha rediseñado su propuesta para acompañar a los séniors a través de su ecosistema Generación+, que combina asesoramiento humano, herramientas digitales avanzadas, productos de ahorro y protección, y servicios específicos antes y durante la jubilación. La entidad, con más de 4 millones de clientes sénior, se posiciona como el banco que más ha invertido en atender sus necesidades financieras, emocionales y operativas.
Herramientas y productos para planificar con seguridad
La propuesta de Generación+ de CaixaBank incluye productos especializados en el ahorro para la jubilación. Por ejemplo, MyBox Jubilación es un servicio integral que combina plan de pensiones, unit linked y seguro de vida, adaptado a cada objetivo de ahorro y con seguimiento omnicanal. Actualmente cuenta con más de 310.000 clientes y aproximadamente 2.100 millones de euros en patrimonio asociado. Además, los simuladores de Gama Destino y VidaCaixa Aporta+permiten estimar necesidades de ahorro, simular escenarios de cobro de pensión y tomar decisiones informadas según la edad y la capacidad de aportación.Pero el acompañamiento de CaixaBank no se limita a los productos; ofrece atención preferente con gestores especializados, teléfono exclusivo, cajeros adaptados y formación a más de 30.000 empleados en atención sénior. También desarrolla talleres de educación financiera, prevención de fraudes y acompañamiento digital, asegurando que todos los clientes puedan gestionar sus recursos de manera autónoma y segura.
Educación financiera: hábito y tranquilidad
El mensaje clave para los 55–65 años es claro: “No importa la cantidad, importa el hábito y el plan”. Planificar con constancia, comprender las opciones disponibles y apoyarse en herramientas y profesionales permite transformar la incertidumbre en confianza y vivir la jubilación con autonomía y tranquilidad. La educación financiera es un pilar estratégico que refuerza la independencia económica y la calidad de vida durante décadas.
Un futuro más seguro y digno
La jubilación no es el final de un camino, sino el inicio de una etapa llena de vida. Planificar garantiza un futuro más seguro, digno y pleno. CaixaBank, a través de Generación+, combina planificación, acompañamiento humano y soluciones innovadoras para que cualquier persona, tenga los recursos que tenga, pueda construir un futuro financiero sólido y vivir esta etapa con confianza y bienestar.
