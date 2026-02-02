Montse, jubilada con 67 años, hubiera agradecido que alguien le dijera que lo importante es tener un plan

Montse nunca planificó financieramente su jubilación. “No tuve educación financiera y nadie me explicó que tenía que pensar en el futuro con tiempo”. “Me habría abierto un plan de pensiones o algún tipo de ahorro, aunque fuera poco a poco”, asegura.

Con 67 años, Montse vive haciendo malabares y, confiesa que, en su entorno muchos también llegan a la jubilación sin un plan y dependen solo de la pensión.

Ahora, las personas entre 55 y 65 años, prejubilados y recién jubilados, presentan un perfil muy diferente al de generaciones anteriores: cuentan con mayor nivel de formación, son más conscientes de su bienestar, necesitarán complementar ingresos durante más años y afrontan una vida más digital y longeva.

Sin embargo, también viven un momento crítico lleno de dudas e incertidumbre económica, incluso entre quienes tienen rentas medias o altas. La clave no es cuánto se ahorra puntualmente, sino adquirir el hábito de planificar, conocer las alternativas disponibles y contar con acompañamiento experto.

Existen entidades especializadas en este servicio. Por ejemplo, Laura Rodríguez Morera, directora de Canal Bancaseguros en VidaCaixa, destaca que en CaixaBank, entre otras iniciativas, invitan a “tener un espacio donde reflexionar de temas importantes que deben tener en cuenta” a través de sesiones de formación dirigidas a personas interesadas en planificar su jubilación.

El reto social: educación financiera y autonomía

El gran desafío no es solo financiero, sino cultural. La mayoría de los españoles se acercan a la jubilación sin una estrategia clara, sin calcular sus necesidades reales de ingresos futuros y sin conocer las herramientas disponibles para construir un colchón sólido. Esto genera riesgos evidentes, como hogares dependientes exclusivamente de la pensión pública, menor capacidad para afrontar gastos imprevistos o etapas de vulnerabilidad, y desigualdad intergeneracional en un país que envejece aceleradamente.

Planificar la jubilación no es solo un asunto económico; es un pilar para la autonomía, la dignidad, la tranquilidad y la calidad de vida. La educación financiera continua permite tomar decisiones responsables y adaptadas a cada situación personal, fomentando la independencia y la seguridad durante esta etapa de la vida.

CaixaBank: un modelo integral para séniors

CaixaBank ha rediseñado su propuesta para acompañar a los séniors a través de su ecosistema Generación+, que combina asesoramiento humano, herramientas digitales avanzadas, productos de ahorro y protección, y servicios específicos antes y durante la jubilación. La entidad, con más de 4 millones de clientes sénior, se posiciona como el banco que más ha invertido en atender sus necesidades financieras, emocionales y operativas.

Herramientas y productos para planificar con seguridad

La propuesta de Generación+ de CaixaBank incluye productos especializados en el ahorro para la jubilación. Por ejemplo, MyBox Jubilación es un servicio integral que combina plan de pensiones, unit linked y seguro de vida, adaptado a cada objetivo de ahorro y con seguimiento omnicanal. Actualmente cuenta con más de 310.000 clientes y aproximadamente 2.100 millones de euros en patrimonio asociado. Además, los simuladores de Gama Destino y VidaCaixa Aporta+permiten estimar necesidades de ahorro, simular escenarios de cobro de pensión y tomar decisiones informadas según la edad y la capacidad de aportación.Pero el acompañamiento de CaixaBank no se limita a los productos; ofrece atención preferente con gestores especializados, teléfono exclusivo, cajeros adaptados y formación a más de 30.000 empleados en atención sénior. También desarrolla talleres de educación financiera, prevención de fraudes y acompañamiento digital, asegurando que todos los clientes puedan gestionar sus recursos de manera autónoma y segura.

Educación financiera: hábito y tranquilidad

El mensaje clave para los 55–65 años es claro: “No importa la cantidad, importa el hábito y el plan”. Planificar con constancia, comprender las opciones disponibles y apoyarse en herramientas y profesionales permite transformar la incertidumbre en confianza y vivir la jubilación con autonomía y tranquilidad. La educación financiera es un pilar estratégico que refuerza la independencia económica y la calidad de vida durante décadas.

Un futuro más seguro y digno

La jubilación no es el final de un camino, sino el inicio de una etapa llena de vida. Planificar garantiza un futuro más seguro, digno y pleno. CaixaBank, a través de Generación+, combina planificación, acompañamiento humano y soluciones innovadoras para que cualquier persona, tenga los recursos que tenga, pueda construir un futuro financiero sólido y vivir esta etapa con confianza y bienestar.