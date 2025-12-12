Hablando en Plata, iniciativa de Antena 3 y laSexta contra el edadismo, recibe el Premio BELSILVER de Medios de Comunicación

Hablando en Plata, iniciativa de Antena 3 y laSexta en contra del edadismo, ha sido reconocida en la I Edición de los Premios BELSILVER en la categoría de medios de comunicación. Estos galardones suponen un "reconocimiento a su trayectoria, compromiso y contribución activa a la visibilidad y valoración de la generación silver en nuestra sociedad, siempre desde una mirada diversa, realista e inspiradora", según ha destacado la Cátedra BELSILVER Nebrija–L'Oréal Groupe en Comunicación, Imagen y Bienestar de la Generación Silver, entidad organizadora de estas distinciones. La directora de Hablando en Plata, Raquel del Castillo, recogió el premio de manos de Encarna Samitier, presidenta de 20 Minutos, destacando que "queremos poner a las personas mayores en el centro del debate público, pero no como colectivo vulnerable, sino como parte esencial, valiosa y activa de nuestra sociedad".

Los Premios BELSILVER, impulsados por la Cátedra de la Universidad Nebrija, su Facultad de Comunicación y Artes, L'Oréal Groupe, Presidentex y la Fundación Antonio de Nebrija nacen "con el propósito de reconocer públicamente a personas, instituciones y medios de comunicación que están contribuyendo de forma significativa a transformar la mirada social y cultural sobre la generación silver en España". Dicha cátedra nació hace un año para profundizar en el conocimiento objetivo de los comportamientos y actitudes de los mayores de 55 años, desde la perspectiva de la investigación académica, y sus premios contemplan tres categorías: además de la de Medios de Comunicación, otorgada a Hablando en Plata, en la de Personas Físicas ha sido reconocida Matilde Pelegrí y, en la de Instituciones/Asociaciones, la Fundación Edad&Vida.

Raquel del Castillo (izda.) y Encarna Samitier | Atresmedia

El galardón otorgado a Hablando en Plata supone un reconocimiento a la labor llevada a cabo por la iniciativa desde su lanzamiento en 2022 para poner en valor al público sénior y luchar contra la discriminación por edad.

Desde entonces ha lanzado campañas de sensibilización y contado con programas especiales sobre problemáticas de especial interés como la alimentación en residencias, la brecha digital, longevidad saludable y la soledad no deseada.

Asimismo, ofrece periódicamente piezas en informativos y otros programas de actualidad del grupo Atresmedia y desarrolla diversas iniciativas de incidencia social. La más reciente es la publicación del I Barómetro de Edadismo Hablando en Plata, una exhaustiva y completa investigación que pone cifras a la discriminación por edad hacia las personas mayores de 55 años con el objeto de conocer mejor el fenómeno para poder hacerle frente. Su presentación reunió a numerosos agentes del sector de la lucha por los derechos de las personas mayores y fue clausurado por la secretaria de Estado de Derechos sociales, María Rosa Martínez.

Gracias a las acciones de Hablando en Plata, Atresmedia se ha convertido en 2025 por 2º año consecutivo en la única televisión en Europa con el certificado AENOR por su Compromiso con las personas mayores.

Sobre Hablando en Plata

Hablando en Plata es una iniciativa de Antena 3 y laSexta contra el edadismo lanzada en octubre de 2022, coincidiendo con la celebración del Día Internacional de las Personas de Edad.

Desde su nacimiento ha buscado poner en valor al colectivo sénior y visibilizar sus problemáticas. En tan solo tres años, ha puesto en marcha campañas como Currículum vital, Gracias y Contra el edadismo, además de los especiales emitidos en prime time sobre asuntos de especial importancia.

Junto con el citado certificado AENOR, renovado por el grupo audiovisual tras una exhaustiva auditoría de la entidad independiente, Hablando en Plata fue reconocida en 2024 con el premio de la Plataforma de Mayores y Pensionistas en la categoría de medios de comunicación, un reconocimiento especialmente significativo al proceder de una de las principales organizaciones en defensa del colectivo sénior. Más recientemente, ha sido reconocida en el III Congreso de Economía Plateada con el premio Compromiso Mayor en la categoría Consumo y Nuevos Mercados Adaptados.

Hablando en Plata sigue luchando contra el edadismo para poner en valor a las personas mayores y evidenciar su importancia y contribución a una sociedad diversa. La iniciativa tiene tres objetivos claros: liderar un movimiento social de concienciación que permita pasar de una mirada edadista a una realista, poner en valor al colectivo y servir de ayuda a los mayores de 55 años poniendo en el centro del debate los temas que les afectan.