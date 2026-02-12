La Policía Nacional advierte sobre la estafa del amor que te puede "desplumar"

Aunque todas las estafas tienen como fin generalmente robar dinero y con las nuevas tecnologías también datos personales, la estafa del amor es además especialmente dolorosa, no a nivel físico, pero sí a nivel emocional ya que suele ser una estafa elaborada que requiere tiempo y dedicación hasta el punto en que la víctima se enamora del estafador.

Con el 14 de febrero aproximándose, el día en el que se celebra el amor al ser San Valentín, la Policía Nacional ha recordado en sus redes sociales en qué consiste este tipo de estafa.

"El fraude disfrazado de amor que te puede desplumar" Comenzaba diciendo la agente de Policía.

"Imagina que alguien aparece en tu vida de repente o incluso por error, te llega un mensaje inocente al móvil, a través de redes sociales o incluso por una aplicación de citas y esa persona empieza a interesarse por ti" continúa.

La agente de policía explica que tras charlar durante días, estos estafadores consiguen ganarse la confianza de la víctima y les hacen creer que tienen una relación sentimental.

"Habla de una gran oportunidad de inversión que casi siempre está relacionada con las criptomonedas y te asegura que puedes ganar mucho dinero sin ningún riesgo. Un negocio rápido y seguro, en el que solo necesitas invertir un poco ¿qué podría salir mal?"

Pues en realidad todo, ya que en cuanto consigue obtener el dinero, el estafador desaparece.

"No envíe dinero ni inviertan nunca por recomendación de alguien que se ha conocido por Internet y de manera accidental, no hables de tu situación financiera con desconocidos y desconfía de personas que te aseguran oportunidades de inversión exclusivas y te animan a actuar con rapidez."

No obstante, las criptomonedas no son las únicas artimañas que utilizan, empezarán a pedirte dinero quizá para un vuelo para ir a conocerse en persona o para un familiar enfermo o cualquier otra excusa. Lo consiguen a través de la manipulación emocional y coacción afectiva. Saben perfectamente cuando introducir el problema monetario, tu ya confías en esa persona, crees que tienes una relación con esa persona y solo tratas de ayudarla. Incluso cuando se es un poco más reacio el estafador seguirá coaccionándote hasta que cedas.