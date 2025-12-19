Voluntariado contra la soledad de los mayores: el valor de sentirse acompañados

La soledad no deseada aumenta hasta el 14,5% en la población entre los 65 y 74 años y alcanza al 20% de los mayores de 75 años, según datos manejados por el Observatorio Estatal de la Soledad no Deseada, ‘SoledadES’.

Las navidades son una época especialmente sensible porque hay personas que no tienen con quien pasarlas y celebrar.

Además, la soledad en mayores suele ser más intensa y persistente, vinculada a pérdidas familiares, limitaciones físicas y dificultad para crear nuevos vínculos.

Las consecuencias de esa soledad son unos altos costes sociales y sanitarios, ya que la soledad prolongada, especialmente en las personas mayores, tiene impactos en la salud física y mental: aumenta el riesgo de depresión, ansiedad o enfermedades cardíacas.

Al igual que ocurre en el conjunto de la población, el sentimiento de soledad es mayor entre las mujeres. Esta situación se agrava a partir de los 55 años, con diferencias entre hombres y mujeres. En el grupo de 65 y más años, las mujeres tienen 7,8 puntos porcentuales más de sentimiento de soledad que los hombres (19,85% frente al 12%).

En relación con el lugar de residencia, los datos revelan que las personas mayores que viven en grandes ciudades se sienten más solas: entre la población de 65 y más años la prevalencia de la soledad se incrementa a medida que aumenta la población del municipio en el que viven.

¿Cómo actuar ante la soledad no deseada en las personas mayores?

La soledad no deseada es uno de los grandes retos sociales de nuestro tiempo, especialmente entre las personas mayores. Ante esta realidad, son importantes iniciativas como el Voluntariado CaixaBank, que desempeña un papel esencial, promoviendo acciones de acompañamiento que mejoran el bienestar emocional y la calidad de vida de miles de personas en situación de vulnerabilidad.

Voluntariado CaixaBank es un programa abierto a toda la ciudadanía que tiene como misión impulsar una sociedad más justa y fomentar la igualdad de oportunidades. Se trata de una de las mayores iniciativas de voluntariado del país, con actividades adaptadas a las necesidades de cada persona y diseñadas para acercar la solidaridad a todos los rincones de España.

Con una trayectoria de dos décadas, el programa cuenta con la participación de empleados y exempleados del Grupo CaixaBank y de la Fundación “la Caixa”, así como familiares, amigos, clientes y cualquier persona interesada en sumarse a acciones solidarias. Su impacto es notable: cada año moviliza a más de 20.000 voluntarios. Solo en 2024, estos voluntarios participaron en cerca de 30.000 actividades, que beneficiaron a más de 433.000 personas en situación de vulnerabilidad en todas las comunidades autónomas, gracias también a la colaboración de más de 2.500 entidades sociales locales.

Entre los cuatro grandes ejes estratégicos del programa —Educación, Digitalización, Medioambiente y Acompañamiento—, este último ocupa un lugar especialmente relevante en la atención a las personas mayores. Durante los primeros nueve meses de 2025, más de 37.300 personas mayores mejoraron su calidad de vida gracias a la participación de más de 3.900 voluntarios, que llevaron a cabo más de 3.100 actividades personalizadas de apoyo y acompañamiento emocional.

Con iniciativas como estas, Voluntariado CaixaBank demuestra que combatir la soledad no deseada es posible cuando la sociedad se une para cuidar a quienes más lo necesitan. La implicación ciudadana es clave para ofrecer compañía, escucha y apoyo a las personas mayores, contribuyendo a construir una comunidad más humana, cercana y solidaria.

Las actividades de acompañamiento a mayores tienen el objetivo de generar un impacto positivo en la vida de los mayores y reducir su situación de vulnerabilidad:

Visitas a residencias de mayores , donde se comparten momentos de conversación y juegos.

, donde se comparten momentos de conversación y juegos. Programas como ‘Adopta a un abuelo’ y ‘Apropa Cultura’ , que fomentan la compañía y el acceso a experiencias culturales.

, que fomentan la compañía y el acceso a experiencias culturales. Participación en comedores sociales para ofrecer alimentos a los mayores que lo necesitan.

Además de acompañamiento a mayores, Voluntariado CaixaBank también realiza otras actividades dirigidas a séniors con el objetivo de promover la digitalización y la educación financiera:

Talleres y acciones personalizadas que acercan a los mayores el uso de ordenadores y aplicaciones móviles de uso cotidiano, como WhatsApp o Google, promoviendo su autonomía y participación activa en la sociedad digital.

que acercan a los mayores el uso de ordenadores y aplicaciones móviles de uso cotidiano, como WhatsApp o Google, promoviendo su autonomía y participación activa en la sociedad digital. Talleres de educación financiera, con el objetivo de favorecer su autonomía y confianza en la gestión de sus recursos. A través de talleres prácticos y sesiones personalizadas, los voluntarios explican de manera sencilla cuestiones como la planificación del presupuesto, el ahorro o la prevención de fraudes financieros.

Por su parte, los mayores demuestran que la solidaridad no tiene edad: de enero a septiembre, más de 5.800 voluntarios de CaixaBank mayores de 55 años participaron en iniciativas dirigidas a mejorar la calidad de vida de personas en situación de vulnerabilidad, mediante acciones diseñadas específicamente para atender sus necesidades.