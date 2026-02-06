Red Salvia lanza el primer episodio de su videopodcast, que visibiliza la soledad no deseada para aprender a enfrentarla

El Área de Empleo e Inclusión Social de Fundación Santa María la Real presenta el primer episodio de su videopodcast Red Salvia, perteneciente al proyecto del mismo nombre. La iniciativa europea que arrancó en 2025 con el propósito de acompañar a personas mayores de 65 años en situación de vulnerabilidad para que puedan mejorar su calidad de vida y el envejecimiento activo, así como prevenir situaciones de aislamiento o soledad no deseada.

"Red Salvia-Innovación para la mejora de la calidad de vida de las personas mayores" está impulsado por Fundación Santa María la Real, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo Plus (FSE+), con cargo al Programa Operativo de Inclusión Social y Economía Social, en su Eje Prioritario 6, como proyecto de innovación social.

La voz de participantes y familiares

En este videopodcast se pone de relieve que la soledad no deseada no es un destino inevitable, sino una realidad que puede nombrarse, abordarse y transformarse. A través de testimonios y experiencias compartidas, se transmite la idea de que existen múltiples caminos para reconectar, tanto con uno mismo como con la comunidad. En el episodio se comparten miradas profesionales, voces en primera persona, que recuerdan que la soledad no deseada existe y que tiene muchas formas, pero también que se puede afrontar si se nombra, se visibiliza y se busca apoyo en el entorno.

El primer equipo de acompañamiento, o acción formativa, del proyecto se llevó a cabo en 2025 con la participación de 16 personas mayores residentes en municipios de la Mancomunidad de Servicios Sociales Las Cañadas de la Comunidad de Madrid. Una de ellas es María Isabel Marino, que se animó a participar en el videopodcast y contar su experiencia tras su paso por el programa: “Ha sido una experiencia. Tenemos mucha iniciativa y es como llenar el vacío, compartir con la gente, haces una piña con el grupo. Nos encontramos bien como equipo”.

A ella le acompañó una familiar, Paloma Díaz de Herrera, quien resaltó la importancia del paso de su madre por el programa: "Ha encontrado gente de diferentes niveles culturales de las que me habla. Creo que le está dando un montón de autoconfianza. Está conociendo nuevas personas, nuevas actividades. De hecho, creo que de aquí saldrán otras actividades que ya se están pensando entre ellos mismos".

Red Salvia Podcast | Santa María la Real

Tres dimensiones de la soledad no deseada: social, emocional y existencial

En este episodio la trabajadora social de la Mancomunidad de Servicios Sociales Las Cañadas Gema Serna, resaltó la importancia de ver todo lo que supone la soledad no deseada: “Es difícil entenderla en toda su complejidad. Tiene diferentes dimensiones: social, pierdes relaciones significativas para la persona; emocional, que es sentirse desconectado con tu alrededor, y existencial, que tiene que ver con el sentir que ya no se ocupa un lugar en la vida de nadie. Hay formas de la soledad que no se ven: ese sentimiento de tristeza, vacío, falta de ganas. También se produce una experiencia incómoda para el resto de la sociedad porque nos hace vernos más vulnerables”.

Por su parte, la técnica del proyecto, Beatriz Remedios, la definió como “un sentimiento de desconexión, de falta, de vínculos significativos, y es importante que una persona se pueda sentir valorada, escuchada, que se la tiene en cuenta. Estas situaciones se pueden dar, aunque físicamente estés acompañado. No tiene nada que ver, es algo totalmente emocional y un sentimiento que va totalmente aparte”

Muy pronto, siguiente ronda de equipos de acompañamiento

En las actividades, sus participantes desarrollaron el fortalecimiento de áreas como la alfabetización digital, la capacidad funcional, la participación social, la promoción de la salud, las habilidades sociales y el aprovechamiento del ocio y el tiempo libre. Todo ello favorece la inclusión y la participación de las personas mayores.

Muy pronto se abrirá la inscripción del segunda ronda en diferentes puntos de España. Las personas interesadas en participar o apuntar a un familiar, pueden solicitarlo completando la preinscripción aquí.