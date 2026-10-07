Casi el 80% de la población percibe edadismo hacia las personas mayores en diferentes ámbitos

'Hablando en Plata', iniciativa de Antena 3 y laSexta, ha difundido los resultados de su II Barómetro de Edadismo, que revela que esta discriminación hacia las personas mayores se manifiesta, y de forma muy elevada, en diferentes ámbitos. El empleo se sitúa en primer lugar (85,5%), pero también destaca de manera muy significativa la presencia de edadismo en ámbitos como la publicidad y la moda (79,3%), el entorno digital (79,0%) y las redes sociales (77,3%). Las principales conclusiones del informe se han presentado este miércoles en un acto clausurado por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, que ha tenido lugar en el Ateneo de Madrid.

Elma Saiz | Hablando en plata

Junto a Saiz han participado Raquel del Castillo, directora de 'Hablado en Plata' y José Antonio Antón, director de Atresmedia Audiovisual. Entre las autoridades, han acudido Óscar Álvarez López, director general de Atención al Mayor y a la Dependencia de la Comunidad de Madrid; Silvia Saavedra Ibarrondo, directora general de Mayores y Soledad no deseada del Ayuntamiento de Madrid y Beatriz Carrillo, directora general para la Igualdad de trato y la No discriminación y Contra el racismo del Ministerio de Igualdad.

Asimismo, Anabel Suso, directora de Innovación de Políticas Públicas de Red2Red, la consultora que ha elaborado el informe por 2º año consecutivo, ha expuesto las principales conclusiones del barómetro y ha señalado que "el edadismo es un fenómeno estructural, reconocido por la mayoría, que no se manifiesta en su forma mas hostil, pero sí naturalizado y normalizado, lo que requiere revertirlo para evitar comportamientos discriminatorios".

José Antonio Antón | Hablando en plata

En la clausura de la presentación del barómetro de 'Hablando en Plata', la ministra Elma Saiz ha dicho que esta iniciativa es "necesaria", ya que "el edadismo es una lacra que como sociedad no podemos permitirnos, mas del 20% de la población, 1 de cada 5 personas tiene mas de 65 años, ningún equipo gana si deja fuera a la quinta parte de la plantilla". En este sentido, la titular de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha remarcado: "La aportación de los trabadores y trabajadoras de más edad es innegable" y "debemos aprovechar ese talento si queremos seguir siendo una de las economías que más crece", porque, además, "actualmente, una persona con 65 años está en la plenitud de su vida" y por ello, ha concluido, es "importante este barómetro, para poder conocer y poder diagnosticar la situación".

Raquel del Castillo | Hablando en plata

Por su parte, la directora de 'Hablando en Plata', Raquel del Castillo, ha manifestado que "cada dato que nos proporciona el estudio es un motivo para actuar. Combatir el edadismo exige revisar nuestras creencias, transformar las imágenes que asociamos a la edad y cuestionar cómo nos relacionamos con las personas mayores".

Finalmente, el director de Atresmedia Audiovisual, José Antonio Antón, ha sostenido que "un grupo de comunicación debe estar conectado con las preocupaciones de la sociedad y contribuir a promover una convivencia más inclusiva y plural. Porque hablar de edadismo hacia las personas mayores es hablar del presente de millones de personas y del futuro de todos. Desde Atresmedia y desde Hablando en Plata seguiremos luchando por esta causa".

Esther Vaquero | Hablando en plata

Discriminación desconocida también entre los menores de 55 años

Tras la gran repercusión de su primera edición, la investigación difundida este miércoles amplía la perspectiva del barómetro del año pasado, centrado en la autopercepción del edadismo entre las personas mayores de 55 años, para conocer ahora cómo la población de entre 18 y 55 años percibe a las personas mayores. Así, este II Barómetro se centra en las ideas que este sector de la población tiene asociadas al envejecimiento, qué emociones despierta la vejez y qué comportamientos reconocen en su relación con las personas mayores. A través de estas dos ediciones, 'Hablando en Plata' ofrece una herramienta para comprender mejor este fenómeno y contribuir a hacerle frente, objetivo que responde al compromiso de la iniciativa de visibilizar el problema como primer paso para transformarlo.

Una de las principales conclusiones del estudio es que, al igual que en la primera edición, el edadismo continúa siendo una discriminación poco conocida: el 53,6% de la población de entre 18 y 55 años no ha oído nunca el término o no sabe qué significa, porcentaje que asciende al 62,1% entre las personas de 18 a 30 años, lo que supone un problema a la hora de identificarlo y cuestionarlo.

Anabel Suso | Hablando en plata

La presencia de edadismo en el empleo se refleja también en que un 55,6% contrataría antes a una persona joven que a una mayor con la misma experiencia y, al mismo tiempo, es el foco que concentra una mayor demanda de actuación: el 48,5% considera urgente intervenir en el empleo para combatir el edadismo hacia las personas mayores.

La investigación señala igualmente que la sociedad sitúa el inicio de la vejez en torno a los 62 años, aunque este umbral tiende a retrasarse a medida que aumenta la edad de los propios encuestados. Nadie quiere ocupar una categoría todavía estigmatizada. Entre los principales temores asociados al envejecimiento destacan la pérdida de autonomía (18,5%) y los problemas de salud (16,7%).

Por otro lado, la sociedad tiende a percibirse como más edadista que uno mismo (se considera que la sociedad es edadista en un 3,6 sobre 5 y a uno mismo 2,3). Es una brecha habitual en discriminaciones normalizadas: se reconoce el problema como fenómeno social, pero el individuo no es consciente de su responsabilidad como agente.

Elma Saiz en la clausura del II Barómetro de Edadismo | Hablando en plata

Las mujeres, las que más sienten los estereotipos por su edad

El II Barómetro de Edadismo 'Hablando en Plata' también refleja que son las mujeres quienes perciben de forma más negativa los estereotipos asociados a las personas mayores. Así, la percepción del edadismo es más acusada entre las mujeres -58,8% frente al 52,7% de los hombres- y tiende a intensificarse conforme avanza la edad.

Esta percepción también se refleja en la presión social en torno al envejecimiento: el 88,4% de las mujeres encuestadas percibe presión para eliminar sus rasgos físicos frente al 80,4% de los hombres. Por otro lado, un 81,7% de las mujeres considera que las personas mayores se vuelven invisibles con la edad frente al 78,9% de los hombres.

En cuanto a los medios de comunicación, los encuestados consideran que las personas mayores aparecen con más frecuencia (47,9% vs 27,7%) y con una imagen más positiva (35,3% vs 29%) en los medios tradicionales que en las redes sociales.

Percepción social ambivalente: sabias, pero menos capaces

El reconocimiento de la experiencia y la aportación de las personas mayores convive con estereotipos que cuestionan sus capacidades. El 90,1% valora su aportación a la sociedad y el 88,1% su sabiduría y capacidad para transmitir conocimientos, pero siguen presentes percepciones como la fragilidad (82,8%) o la menor habilidad tecnológica (78,3%).

La investigación muestra que el edadismo está presente en la sociedad, pero de una manera moderada (2,2 sobre 4). Se presenta como un fenómeno extendido y socialmente naturalizado, no como una forma de discriminación extrema.

Esther Vaquero, Raquel del Castillo, José Antonio Antón y Anabel Suso | Hablando en plata

Los estereotipos tienen un mayor peso que las conductas y las emociones. Estos resultados apuntan a que el edadismo se manifiesta, en gran medida, a través de discursos, creencias y actitudes asumidos socialmente como normales. Las ideas edadistas están más instaladas que las conductas explícitamentemente discriminatorias.

La mayoría de la población se sitúa en niveles intermedios de edadismo pero el 32,9% presenta un nivel medio-alto o alto, y llega hasta el 45,5% entre los hombres de 18 a 30 años.

La investigación pone de manifiesto la necesidad de impulsar acciones de sensibilización que permitan identificar y cuestionar las creencias y conductas discriminatorias basadas en la edad. El 79,5% cree importante fomentar la participación de personas mayores en la sociedad y el 76,7% apuesta por generar más espacios intergeneracionales como vías para combatir el edadismo.

Una investigación con metodología mixta

En este sentido, el barómetro impulsado por 'Hablando en Plata' nace con la vocación de convertirse en una herramienta de análisis longitudinal que permita conocer el grado en que la sociedad es edadista con las personas mayores, así como el nivel de conocimiento y consciencia con el que se ejerce esta discriminación. Desde este enfoque, aborda algo fundamental: para avanzar en la lucha contra el edadismo, es necesario conocer la experiencia de las personas mayores, pero también comprender los mecanismos sociales que generan y perpetúan las imágenes, creencias y comportamientos asociados a la edad.

El trabajo se ha desarrollado mediante una metodología mixta, que incluye una revisión de fuentes documentales, una encuesta a más de 2.200 personas de entre 18 y 55 años y dos grupos focales. Además, se completa con la participación de cinco personas expertas en edadismo desde diferentes ángulos (investigación, fundaciones que trabajan con personas mayores, la Administración, innovación intergeneracional…), que han colaborado en dos talleres: uno para la cocreación del cuestionario y otro para el contraste de los resultados.

Sobre 'Hablando en Plata'

'Hablando en Plata' es la iniciativa de Antena 3 y laSexta contra el edadismo lanzada en octubre de 2022, con motivo del Día Internacional de las Personas Mayores. Desde su nacimiento, trabaja para visibilizar a las personas mayores, poner en valor su contribución a la sociedad y dar visibilidad a las problemáticas que les afectan.

En estos cuatro años, junto a la publicación de los barómetros, entre sus campañas más destacadas se encuentran 'Currículum Vital', 'Gracias' y 'Contra el edadismo', además de emitir especiales en prime time sobre cuestiones de relevancia para este colectivo (residencias, brecha digital, longevidad saludable o soledad). A ello se suma una presencia continuada en informativos y programas de actualidad y la generación y actualización de contenidos en web y redes sociales, para contribuir a una mirada más amplia y libre de estereotipos sobre el envejecimiento.

Gracias a las acciones desarrolladas por 'Hablando en Plata' desde su lanzamiento, Atresmedia es la única televisión en Europa que cuenta con el certificado AENOR de Compromiso con las Personas Mayores, concedido en 2024. Este reconocimiento ha sido renovado en 2025 y 2026, tras acreditarse el compromiso de Atresmedia con las personas mayores y el desarrollo de acciones para combatir el edadismo.