Los españoles tienen previsto gastar una media de 1.067 euros durante el denominado 'golden quarter', el periodo comercial que abarca desde noviembre hasta las rebajas de enero, lo que representa un incremento del 10,1 % frente a los 969 euros desembolsados el año pasado. Según detalla el informe 'Consumo en el golden quarter 2026' elaborado por KPMG y Appinio, este aumento está impulsado principalmente por los perfiles más séniors de la población, aunque el estudio advierte que un mayor presupuesto no implica necesariamente un mayor nivel de consumo, dado que la inflación explica una parte importante de este encarecimiento. Los precios excesivos se han convertido en la principal preocupación para el 88 % de los encuestados, lo que está forjando un consumidor mucho más reflexivo: el 53,4 % asegura que buscará ofertas con mayor intensidad, el 79 % comparará las rebajas de precios meticulosamente y el 90 % manifiesta una clara desconfianza hacia las ofertas reales de este periodo.

El 'Black Friday' concentra el mayor desembolso comercial

El 'Black Friday' y su correspondiente semana de promociones se mantienen un año más como el principal acontecimiento comercial del trimestre, registrando una intención de compra del 65 %, por delante de los días previos a Navidad y las rebajas de enero. Para esta jornada de descuentos se estima un gasto medio de 416 euros, lo que supone un incremento del 9,7 % respecto al ejercicio pasado. De hecho, el 40 % de quienes prevén comprar en estos meses sitúa el 'Black Friday' como el momento exacto en el que realizará su mayor desembolso. Respecto a las preferencias de consumo, la moda concentra la mayor intención de compra de los españoles con un 70,6 %, seguida por los restaurantes y bares con un 60,1 % y el sector de alimentos y bebidas con un 59,8 %. Para formalizar estas compras, casi la mitad de los usuarios (49,7 %) optará por combinar los establecimientos físicos con el comercio electrónico, valorando la interacción presencial con los productos frente a la comodidad y el ahorro de tiempo que proporciona Internet.

Regalos, ocio casero y el auge de la inteligencia artificial

La partida destinada a los regalos absorberá la mitad de todo el presupuesto del trimestre, estimándose que el 67 % de los consumidores realizará cinco o más obsequios, siendo muy habitual anticipar estas compras durante el 'Black Friday'. En cuanto a la forma de celebrar las fiestas, el ocio se traslada cada vez más al interior de los hogares, ya que el 86 % celebrará su principal comida familiar en casa y un 5,7 % recurrirá a la compra de platos preparados en los supermercados, mientras que la opción de salir fuera a restaurantes cae este año hasta el 10,8 %.

Las herramientas digitales y los nuevos métodos de pago también transforman los hábitos de esta campaña. El 40 % de los consumidores utilizará asistentes de inteligencia artificial para decidir sus compras o planes de ocio, empleando esta tecnología principalmente para comparar precios, consultar información o buscar recomendaciones de regalos, tareas en las que el 47 % deposita una confianza alta o muy alta. Mientras las redes sociales mantienen una influencia del 32 % en las decisiones de compra, los 'influencers' pierden peso en sus recomendaciones al consumidor. Paralelamente, el estudio constata que el 27 % de los usuarios espera utilizar métodos de financiación para alguna de sus compras, lo que supone un notable incremento frente al 23 % registrado en la campaña anterior.