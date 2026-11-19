Con la llegada del invierno, cuidar nuestra alimentación cobra especial importancia. Durante estos meses, los cambios de temperatura y la temporada de resfriados hacen que prestemos más atención a nuestros hábitos y al bienestar del organismo. Aunque mantener una dieta variada y equilibrada es fundamental durante todo el año, hay alimentos que pueden ayudarnos a incorporar nutrientes esenciales a nuestras comidas. Uno de ellos es el aguacate, una fruta versátil que destaca por su contenido en vitaminas, minerales, fibra y grasas saludables.

Cuatro beneficios que van más allá de sus vitaminas

La Organización Mundial del Aguacate (WAO) ha recopilado cuatro motivos por los que incluir este alimento en la dieta puede ser una buena opción durante los meses más fríos, con beneficios que van más allá de su conocido aporte nutricional. El primero está relacionado con el funcionamiento del sistema inmunitario. Aunque la vitamina C suele ser uno de los nutrientes más asociados a las defensas, el organismo necesita otros elementos para funcionar correctamente. En este sentido, 100 gramos de aguacate aportan aproximadamente el 40% de la ingesta diaria de referencia europea de folato (vitamina B9), el 19% de vitamina B6 y el 19% de cobre. Además, contiene vitaminas C y E, esta última con un papel en la protección de las células frente al estrés oxidativo.

Otro de sus puntos fuertes es su contenido en fibra, fundamental para la salud intestinal. Cada 100 gramos de aguacate contienen aproximadamente 6,7 gramos de este nutriente, que sirve de alimento para determinadas bacterias beneficiosas de la microbiota. Un estudio publicado en The Journal of Nutrition observó que el consumo diario de esta fruta durante 12 semanas se relacionaba con una mayor presencia de algunas bacterias intestinales implicadas en la fermentación de la fibra.

Ayuda a aprovechar nutrientes y favorece el descanso

El aguacate también puede contribuir a mejorar la absorción de determinados nutrientes presentes en otros alimentos. Gracias a su contenido en grasas insaturadas, ayuda al organismo a aprovechar mejor los carotenoides de algunas verduras. De hecho, una investigación publicada en The Journal of Nutrition observó que añadir aguacate a una comida con zanahorias multiplicaba por 6,6 la absorción de betacaroteno frente a consumirlas sin esta fruta. Este compuesto puede transformarse en vitamina A, que contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunitario. Por último, la WAO destaca su posible relación con la calidad del sueño. Un estudio publicado en el Journal of the American Heart Association observó mayores mejoras en los indicadores de calidad del descanso entre las personas que consumieron un aguacate al día. Además, esta fruta aporta magnesio, necesario para el funcionamiento normal del sistema nervioso y los músculos, y vitamina B6.

Incorporar aguacate a la alimentación no requiere grandes cambios. Puede añadirse a unas tostadas, combinarse con verduras de temporada o formar parte de recetas más elaboradas. La organización propone incluso dos alternativas para estos meses: batatas asadas rellenas de lentejas, aguacate, yogur y granada, y una pizza verde de aguacate y calabaza con parmesano. Pequeños cambios en el menú pueden ayudar a mantener una alimentación variada durante el invierno y convertir esta fruta en un ingrediente habitual de nuestras comidas.