Anabel Suso: "La sociedad española es moderadamente edadista"

Hemos hablado con Anabel Suso, directora de Innovación de Políticas Públicas de Red2Red, sobre algunas de las principales conclusiones del barómetro. "Hemos descubierto que la sociedad española es moderadamente edadista y esto es algo que tiene diferentes componentes y se sustenta en la creación de un imaginario, una serie de creencias y estereotipos como el componente más importante de carácter negativo. Sobre todo basado e en imágenes paternalistas de lo que constituye la vejez", remarca Suso. "Son comportamientos normalizados que la población está ejerciendo, que no siempre reconoce, pero que están ahí y que hemos podido medir a través de un índice".

Pero, sin duda, una de las grandes sorpresas de los resultados de este II Barómetro son la correlación con dos variables del nivel de edadismo que tienen que ver con el estado de salud de las personas y por otro lado el temor ante el envejecimiento. Según nos explica Anabel Suso "hemos visto que las personas que tienen un peor estado de salud porque tienen mayor temor al proceso de envejecimiento, son aquellas que, justamente, son las más edadistas".

En cualquier caso, lo que es claro es tenemos que aprender que las personas mayores son un colectivo muy heterogéneo y con realidades muy diversas "no podemos trasladar una imagen homogeneizadora de ellas", afirma Suso que, en cualquier caso matiza la especial situación de las mujeres, "las mujeres, por una presión relacionada con criterios de belleza y juventud, son las que están siendo más castigadas socialmente en ese imaginario colectivo".