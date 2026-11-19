En España, casi una de cada tres personas mayores de 75 años vive sola, y las previsiones apuntan a que en 2035 una de cada cuatro superará los 65 años. Frente a esta realidad, la teleasistencia tradicional suele actuar de forma reactiva cuando ya se ha producido una emergencia, dejando desatendido todo el proceso previo en el que aparecen pequeñas pérdidas de autonomía o deterioro cognitivo. Con el objetivo de cubrir esa franja, hace un año y medio nació Hermet, fundada por Lorena de Antonio, enfermera especialista en Salud Mental, y Juan Gómez, ingeniero informático experto en 'deep learning', tras vivir de cerca el impacto de la viudedad y la soledad en sus propias abuelas.

El proyecto ha recibido recientemente el premio en la categoría Startup de INNDAY 2026, impulsado por Santalucía Impulsa, y se ha incorporado a la Red de Atención a Mayores en Soledad de la Comunidad de Madrid, consolidando un modelo que une ingeniería de software y atención clínica especializada.

El teléfono de toda la vida y un diseño clínico

La solución de Hermet, bautizada como María, es una inteligencia artificial conversacional que prescinde de pantallas o dispositivos complejos. Tras comprobar en las primeras pruebas que las tabletas y los altavoces inteligentes resultaban poco naturales para los mayores, el equipo decidió trasladar la herramienta al teléfono tradicional, logrando una adaptación inmediata. Uno de sus pilares técnicos es la memoria contextual a largo plazo, que permite a María recordar conversaciones anteriores para generar cercanía y continuidad en el trato.

A diferencia de un chatbot genérico, cada conversación está diseñada por enfermeras, psicólogos y expertos en geriatría. De este modo, las llamadas integran de forma natural ejercicios de estimulación cognitiva y acompañamiento específico en cuestiones delicadas como el duelo, la dependencia o la soledad no deseada.

Resultados reales y apoyo a los sanitarios

Hermet opera integrando su tecnología en empresas de teleasistencia, aseguradoras, residencias y compañías de cuidado a domicilio. Actualmente, la plataforma gestiona alrededor de 7.500 llamadas mensuales con una duración media de 23 minutos por conversación, y el 70 % de los usuarios atendidos manifiesta su deseo de seguir hablando con María.

En el plano asistencial, estas charlas cotidianas permiten detectar patrones y cambios en el estado de ánimo o las rutinas que después valora un profesional. Gracias a esta detección precoz, las empresas prestadoras han podido anticiparse a situaciones críticas tras conocer detalles sobre caídas leves, molestias físicas persistentes, estados de apatía o incluso hospitalizaciones que no habían sido notificadas por los canales habituales. Desde la startup subrayan que la tecnología no sustituye al calor humano, sino que actúa como un aliado de los sanitarios para ofrecer un cuidado integral y evitar que los mayores queden desatendidos.