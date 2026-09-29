‘Hablando en Plata’, iniciativa de Antena 3 y laSexta, presenta su ‘II Barómetro de Edadismo’ el próximo 7 de octubre

Este acto contará con Elma Saiz Delgado, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, junto a Raquel del Castillo, directora de 'Hablado en Plata' y José Antonio Antón, director de Atresmedia Audiovisual. Asimismo, Anabel Suso, directora de Innovación de Políticas Públicas de Red2Red, la consultora que ha elaborado el informe por 2º año consecutivo, expondrá las principales conclusiones del barómetro.

Tras la gran repercusión de su primera edición, la investigación amplía la perspectiva del barómetro del año pasado, centrado en la autopercepción del edadismo entre las personas mayores de 55 años, para conocer ahora cómo la población de entre 18 y 55 años percibe a las personas mayores. Así, este II Barómetro se centra en las ideas que este extracto de la población tiene asociadas al envejecimiento, qué emociones despierta la vejez y qué comportamientos reconocen en su relación con las personas mayores. Las concusiones de ambos barómetros permiten una composición global del edadismo y sus consecuencias en España.

Una investigación con metodología mixta

El estudio, elaborado nuevamente por la consultora Red2Red, nace con la vocación de convertirse en una herramienta de análisis longitudinal que permita conocer el grado en que la sociedad es edadista con las personas mayores, así como el nivel de conocimiento y consciencia con el que se ejerce esta discriminación. Desde este enfoque, aborda algo fundamental: para avanzar en la lucha contra el edadismo, es necesario conocer la experiencia de las personas mayores, pero también comprender los mecanismos sociales que generan y perpetúan las imágenes, creencias y comportamientos asociados a la edad.

El trabajo se ha desarrollado mediante una metodología mixta, que incluye una encuesta a más de 2.300 personas de entre 18 y 55 años y dos grupos focales. Además, se completa con la participación de cinco personas expertas en edadismo desde diferentes ángulos (investigación, fundaciones que trabajan con mayores, la Administración, innovación intergeneracional…), que han colaborado en dos talleres: uno para la cocreación del cuestionario y otro para el contraste de los resultados.

Sobre 'Hablando en Plata'

'Hablando en Plata' es la iniciativa de Antena 3 y laSexta contra el edadismo lanzada en octubre de 2022, con motivo del Día Internacional de las Personas Mayores. Desde su nacimiento, trabaja para visibilizar a las personas mayores, poner en valor su contribución a la sociedad y dar visibilidad a las problemáticas que les afectan.

En estos cuatro años, entre sus campañas más destacadas se encuentran ‘Currículum Vital’, ‘Gracias’ y ‘Contra el edadismo’ y ha publicado el ‘I Barómetro de Edadismo’, además de emitir especiales en prime time sobre cuestiones de relevancia para este colectivo, como las residencias, la brecha digital, la longevidad saludable o la soledad. A ello se suma una presencia continuada en informativos y programas de actualidad, así como la generación y actualización de contenidos en su web y redes sociales, con el objetivo de contribuir a una mirada más amplia y libre de estereotipos sobre el envejecimiento.

Gracias a las acciones desarrolladas por 'Hablando en Plata' desde su lanzamiento, Atresmedia es la única televisión en Europa que cuenta con el certificado AENOR de Compromiso con las Personas Mayores, concedido en 2024. Este reconocimiento ha sido renovado en 2025 y 2026, tras acreditarse el compromiso de Atresmedia con las personas mayores y el desarrollo de acciones para combatir el edadismo.

'Hablando en Plata' continúa trabajando para combatir el edadismo y favorecer una mirada más realista sobre el envejecimiento. La iniciativa tiene tres objetivos: concienciar sobre el edadismo, visibilizar y poner en valor a las personas mayores, y abordar los temas que les afectan, dando voz a sus necesidades e inquietudes.