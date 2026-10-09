Raquel del Castillo: "Algo tenemos que hacer para que los jóvenes empiecen a cambiar la imagen sobre las generaciones adultas"

Raquel del Castillo es la directora de 'Hablando en Plata', la iniciativa de Antena3 y laSexta que acaba de publicar su II Barómetro de Edadismo. Un completo estudio en el que destacan algunos datos importantes que deberíamos tener en cuenta para combatir esta, muchas veces, ignorada forma de discriminación.

La realidad es que hasta hace unos años ni siquiera se conocía la existencia de esa problemática. Como asegura Raquel del Castillo "es una discriminación muy naturalizada en nuestra sociedad y es muy importante reconocer que existe, porque es la única manera de que en nuestro día a día revisemos qué creencias e imágenes estamos asociando a la edad y nos están haciendo tener estas conductas edadistas".

Hay datos de este II Barómetro de Edadismo que son especialmente sorprendentes. Por ejemplo, el hecho de que el edadismo se incremente a medida que rebajamos la edad. "Es un dato que no es positivo y que tenemos que combatir", reflexiona Del Castillo. "Algo tenemos que hacer para que los más jóvenes empiecen a cambiar un poco más la imagen sobre las generaciones más adultas".

El edadismo es un tipo de discriminación que todavía tiene mucho que avanzar en nuestra sociedad. No sólo porque es relativamente reciente, sino por el hecho de que, como reconoce la directora de 'Hablando en Plata', "tiene un componente diferente. Muchas veces somos edadistas desde la buena intención y aparecen componentes como excesivo cuidado, el paternalismo o la infantilización. Eso nos va a ayudar a identificarlo y a combatirlo".