El microbioma intestinal, formado por el conjunto de microorganismos que habitan en el aparato digestivo, desempeña un papel clave en funciones vitales como la digestión, el metabolismo y la respuesta inflamatoria. Aunque investigaciones previas solían vincular su transformación con la fragilidad o la inflamación crónica, una nueva investigación publicada en la revista Cell Metabolism da un giro a esta perspectiva: no todos los cambios que sufre con los años son perjudiciales, ya que algunos podrían ser adaptaciones diseñadas para mantener el equilibrio del organismo.

El equipo de científicos de la Universidad de California en San Diego (Estados Unidos) ha identificado variaciones en la actividad metabólica del intestino directamente asociadas con una longevidad excepcional en humanos. "Muchos estudios sobre el envejecimiento se centran en los problemas que surgen al envejecer, pero nuestros hallazgos sugieren que algunos cambios en la microbiota intestinal podrían representar, en realidad, un intento del organismo por preservar la salud metabólica", explica el autor principal del trabajo, el doctor Amir Zarrinpar, profesor en la Facultad de Medicina de la UC San Diego.

El papel clave de los ácidos biliares en los centenarios

Para llegar a esta conclusión, los investigadores pusieron el foco en los ácidos biliares, unas sustancias producidas por el hígado que ayudan a digerir las grasas y actúan como moléculas de señalización en todo el cuerpo. Las bacterias intestinales generan unas enzimas llamadas hidrolasas de sales biliares (BSH, por sus siglas en inglés) capaces de modificar químicamente estos ácidos, influyendo así en la inflamación, el metabolismo y el reloj biológico interno.

Tras observar en un primer análisis que los ratones ancianos presentaban una mayor actividad microbiana vinculada a la BSH que los jóvenes, el equipo trasladó la investigación a humanos. Para ello, reanalizaron datos públicos de una cohorte que incluía mediciones de ácidos biliares de 48 adultos jóvenes, 107 adultos mayores y 125 centenarios. Los resultados mostraron que las personas que habían superado el siglo de vida tenían mayores proporciones de ciertos ácidos biliares modificados y una mayor abundancia de un gen ligado a la actividad de la BSH en comparación con el resto de grupos.

Mejorar el metabolismo modificando bacterias

Con estos datos sobre la mesa, los científicos probaron si potenciar de forma artificial esta función microbiana aportaba beneficios reales. Modificaron genéticamente una cepa de bacteria autóctona del intestino para que produjera BSH de manera continua y la administraron en una única dosis a ratones ancianos de 82 semanas de edad, logrando que las bacterias se asentaran de forma estable.

Los efectos no tardaron en hacerse visibles. A las 20 semanas del tratamiento, los animales mostraron una sensibilidad a la insulina significativamente mayor y una ligera mejora en la tolerancia a la glucosa frente al grupo de control. Al alcanzar las 32 semanas, los ratones tratados presentaban un menor peso corporal, menos masa grasa y más masa magra, además de un mejor aprovechamiento de la grasa como energía, una función mitocondrial optimizada y cambios genéticos positivos ligados a la inflamación y al reloj biológico.

Un punto de partida prometedor, pero con cautela

Pese a lo llamativo del hallazgo, los propios autores piden prudencia y subrayan que los resultados no prueban que estos cambios microbianos sean la causa directa de la longevidad extrema en humanos ni que las bacterias modificadas puedan alargar la vida. Dado que los ratones ancianos y los centenarios no son directamente comparables, la evidencia en personas es de apoyo, pero todavía no concluyente.

El siguiente paso será realizar nuevos estudios para comprobar si la actividad de la BSH es un simple marcador de envejecimiento saludable o un factor que contribuye activamente a él, además de analizar si el mecanismo funciona igual en mujeres teniendo en cuenta las diferencias del envejecimiento según el sexo. A largo plazo, la meta no sería sustituir todo el microbioma, sino identificar sus funciones más beneficiosas para potenciarlas de forma selectiva. "El objetivo no es simplemente vivir más tiempo, sino comprender la biología que permite a algunas personas mantener su resiliencia a medida que envejecen", concluye Zarrinpar, destacando que, a diferencia de otros factores de la edad, el microbioma ofrece una oportunidad única porque podría ser modificable.