Carmen Hijosa, diseñadora textil, creó a los 66 años un tejido sostenible como alternativa al cuero

Carmen Hijosa, nacida en Asturias, España, ha dedicado gran parte de su vida profesional al diseño textil y la consultoría en la industria del cuero. Durante años trabajó con fabricantes de artículos de lujo, pero fue un viaje a Filipinas el que marcó un giro radical en su trayectoria. Con 66 años, en una etapa en la que muchos piensan en la jubilación, Carmen decidió reinventarse para crear un material más sostenible y ético. Así nació Piñatex, un tejido alternativo al cuero elaborado a partir de fibras de hojas de piña.

Su inspiración nació tras observar las condiciones laborales y medioambientales asociadas a la producción del cuero tradicional. Impactada por esa realidad, Hijosa se propuso buscar una solución que combinara sostenibilidad, funcionalidad y estética. Así surgió Piñatex, un material innovador, biodegradable en parte, y que no requiere el uso de productos animales ni tóxicos en su elaboración. Para desarrollarlo, se apoyó en sus conocimientos textiles y realizó un doctorado en el Royal College of Art de Londres.

Proceso de creación de Piñatex | Piñatex

A través de su empresa Ananas Anam, Carmen impulsó el desarrollo y comercialización de Piñatex, que hoy se utiliza en moda, calzado, accesorios e incluso tapicería. Marcas como Hugo Boss o Nike ya han utilizado este material, que se ha convertido en un ejemplo del potencial de la bioeconomía circular. La iniciativa no solo apuesta por el medioambiente, sino también por el desarrollo rural, ya que las fibras se obtienen como subproducto de la agricultura local en países como Filipinas.

Hoy, a sus más de 70 años, Carmen Hijosa continúa participando activamente en conferencias y proyectos relacionados con la innovación sostenible. Su historia inspira a quienes creen las grandes ideas pueden surgir en cualquier etapa de la vida. Convertida en referente global del diseño ecológico, su legado demuestra que es posible transformar industrias enteras.