Un total de 1.416 personas mayores de 55 años de Baleares participan ya en el “Curso de vida digital 2026-2027”, una iniciativa gratuita que busca mejorar sus habilidades tecnológicas y facilitar el uso de herramientas digitales en su día a día.

Contenidos adaptados a cada participante

La formación, integrada en el programa 'Grans Actius', cuenta inicialmente con 3.000 plazas gratuitas y presenciales, organizadas en más de 155 grupos y 73 espacios formativos repartidos por Mallorca, Menorca, Eivissa y Formentera. Según los últimos datos facilitados por la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación, las clases ya reúnen a 1.416 participantes en 92 grupos distribuidos en 45 espacios de 28 municipios del archipiélago. El objetivo de esta iniciativa es favorecer que las personas mayores puedan desenvolverse con mayor autonomía en un entorno cada vez más digitalizado, sin que la edad o los conocimientos tecnológicos previos supongan un obstáculo para acceder a estos recursos. El programa contempla diferentes materias relacionadas con el uso cotidiano de la tecnología. Entre ellas figuran el manejo del teléfono móvil, la comunicación digital y la realización de trámites administrativos a través de internet. También aborda cuestiones como la utilización de la banca electrónica, las compras seguras por internet y la prevención de fraudes digitales.

Asimismo, el curso incorpora una primera aproximación a las posibilidades que ofrece la inteligencia artificial. Los contenidos están adaptados a los distintos niveles de conocimiento de los asistentes, con el propósito de facilitar su aprendizaje independientemente de su experiencia previa. Las sesiones tienen una duración de una hora y media y se desarrollan dos días por semana hasta finales de mayo. Durante este periodo, personal formador especializado acompaña a los participantes mediante una metodología práctica y accesible. Los materiales educativos han sido elaborados por personal docente e investigador de la Universitat de les Illes Balears.

Una inversión de casi 500.000 euros

El vicepresidente primero y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha visitado este lunes algunas de las clases y ha destacado la importancia de que todas las personas tengan la oportunidad de conocer y utilizar la tecnología con confianza. Durante su intervención, ha señalado que la formación digital permite desenvolverse con mayor independencia, realizar gestiones habituales y mantener las relaciones personales, evitando que la edad o la falta de conocimientos previos se conviertan en barreras.

Por su parte, el conseller de Presidencia del Consell de Mallorca, Toni Fuster, ha explicado que el programa dispone de una aportación económica de casi 500.000 euros por parte de la institución insular. Además, ha subrayado la necesidad de que la ciudadanía cuente con las herramientas necesarias para adaptarse a la transformación digital.