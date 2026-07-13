ATRESMEDIA renueva el certificado de AENOR por su compromiso con la lucha contra el edadismo a través de Hablando en Plata

ATRESMEDIA ha revalidado el certificado otorgado por AENOR por su compromiso mostrado con Hablando en Plata, iniciativa contra el edadismo y dirigida a defender y poner en valor al colectivo sénior. Gracias a esta renovación, que se produce tras superar con éxito una rigurosa auditoría realizada por la prestigiosa entidad independiente, el grupo audiovisual líder en España se convierte en la única televisión europea certificada por su compromiso con las personas mayores.

Según ha considerado AENOR sobre Hablando en Plata, "la iniciativa en sí misma es una fortaleza de la organización ATRESMEDIA, ya que demuestra una sensibilización hacia la realidad de un segmento considerablemente amplio de la población haciéndose eco de la discriminación que sufren por cuestiones de edad".

Desde su nacimiento en octubre de 2022, Hablando en Plata ha centrado sus esfuerzos en liderar un movimiento social de concienciación, combatir el edadismo y servir de altavoz a los mayores de 55 años, situando en el centro del debate los temas que más les afectan. La iniciativa se enmarca, asimismo, dentro de la estrategia de sostenibilidad y compromiso social del grupo en su objetivo por dar respuesta y abordar los retos, las necesidades e inquietudes que afectan a los ciudadanos.

Hablando en Plata se canaliza a través de las cadenas principales de TV del grupo, Antena 3 y laSexta, desde su propia página web, www.hablandoenplata.es, y de sus perfiles en redes sociales, con la renovación constante de contenidos. Además de la difusión de campañas específicas de sensibilización y denuncia, también ha impulsado programas especiales en Prime Time y ha contado con piezas que abordan esta temática en informativos y programas de actualidad.

Dentro de su constante labor, a lo largo del último año ha reforzado su impacto con diversas acciones, entre las que se encuentra el especial emitido en el Prime Time de Antena 3 ¿Volver a empezar? El programa pone el foco en las segundas oportunidades y en cómo afrontar los grandes giros de la vida: una jubilación, una separación, la pérdida de la pareja o el nido vacío. Rodeada por 120 personas de público, Sonsoles da voz a quienes han sabido recomponerse y comenzar de nuevo.

Con testimonios emocionantes e inspiradores, momentos inesperados y la mirada de expertos que aportarán claves y consejos, Volver a empezar muestra que siempre hay una salida. Puedes volver a ver el programa completo en Atresplayer.

La iniciativa también ha seguido ampliando su impacto mediante su colaboración con el diario digital 65YMÁS para reforzar la lucha conjunta contra la discriminación por edad.

La renovación del certificado de AENOR refuerza así la implicación del grupo audiovisual en la promoción de una sociedad más inclusiva, diversa y justa con las personas mayores.

Sobre Hablando en Plata

Hablando en Plata es una iniciativa de Antena 3 y laSexta contra el edadismo lanzada en octubre de 2022, coincidiendo con la celebración del Día Internacional de las Personas Mayores. Desde su nacimiento ha buscado poner en valor a este colectivo y visibilizar sus problemáticas. En tan solo tres años, ha puesto en marcha campañas como Gracias, Curriculum vital y Contra el edadismo, además de los especiales emitidos en prime time sobre asuntos de especial importancia.

Hablando en Plata sigue luchando contra el edadismo para poner en valor a los mayores y evidenciar su importancia y contribución a una sociedad diversa. La iniciativa tiene tres objetivos claros: liderar un movimiento social de concienciación que permita pasar de una mirada edadista a una realista, poner en valor al colectivo y servir de ayuda a los mayores de 55 años poniendo en el centro del debate los temas que les afectan.

Sobre AENOR

AENOR contribuye a la transformación de la sociedad creando confianza entre organizaciones y personas, mediante servicios de evaluación de la conformidad (certificación, inspección y ensayos), formación, información y consultoría de transformación de negocios. Es la entidad líder en generación de confianza de España.

Como entidad global desarrolla operaciones en 87 países. En España dispone de 19 sedes en todas las Comunidades Autónomas con auditores propios y presencia permanente en otros 12 países, principalmente de Latinoamérica y Europa. Actualmente, más de 94.000 centros de trabajo centros de trabajo tienen alguno de los certificados de AENOR en campos como como la Gestión de la Calidad, la Inteligencia Artificial, la Ciberseguridad o los relacionados con los criterios ESG, como pueden ser el Compliance penal, el buen gobierno corporativo, la Igualdad, la gestión ambiental o la construcción sostenible.