José Antonio Antón: "'Hablando en Plata' es una iniciativa importante porque no excluye a nadie"

La sede del Ateneo de Madrid ha sido el lugar elegido por 'Hablando en Plata' para presentar su II Barómetro de Edadismo. El acto, que ha sido clausurado por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha contado también con la presencia de José Antonio Antón, director de Atresmedia Audiovisual, y de la periodista y presentadora de Antena 3 Noticias, Esther Vaquero, entre otras personalidades.

"'Hablando en Plata' es una de las iniciativas más importantes que realizamos en Atresmedia a nivel de concienciación social que afecta a toda la población", asegura José Antonio Antón, director de Atresmedia Audiovisual. De hecho no podemos olvidar que, como asegura Antón "es una campaña que no excluye a nadie. Todos somos, o vamos a ser, personas mayores, si tenemos suerte", sentencia.

Uno de los datos más llamativos de este II Barómetro es descubrir que una mayoría de personas (entre 18 y 55 años) no sabe lo que es el edadismo. "Por eso es tan importante realizar estas campañas, porque se trata de una discriminación real que afecta a toda la sociedad de manera transversal y que, si no se visibiliza, no podemos trabajar en combatirla", segura José Antonio Antón.

La reflexión de Esther Vaquero

También ha estado presente en el acto la periodista y presentadora de Antena 3 Noticias, Esther Vaquero, que ha querido hacer hincapié en la importancia de campañas como esta para evitar normalizar la discriminación por razón de edad: "hay que cuidar el lenguaje y sobre todo cómo vemos a la gente mayor; que no nos sintamos menos valiosos por ser mayores".

Además reconoce la responsabilidad del papel de los medios de comunicación y de los comunicadores: "es especialmente importante porque podemos contribuir a que la sociedad sea un poquito más justa y más inclusiva", recalca.

La periodista hace una reflexión final sobre el papel de las personas mayores en la sociedad occidental. "Vemos a los mayores como alguien que va perdiendo valor conforme cumple años. En otras sociedades la persona mayor es la persona sabia, eminente, que todo el mundo respeta … eso deberíamos recuperarlo".