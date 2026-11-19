Este mes de noviembre, los pensionistas que tienen su prestación distribuida en 14 pagas reciben la mensualidad ordinaria junto con la paga extraordinaria de Navidad, por lo que el importe que perciben puede llegar a duplicarse. Por ejemplo, según explica Europa Press, una persona con una pensión de 1.200 euros mensuales recibirá un ingreso de 2.400 euros. Esta paga, que se suma a la de junio, llega en 2026 justo para el Black Friday, que se celebra el viernes 27 de noviembre.

La Seguridad Social establece que el abono de las pensiones debe realizarse entre el primer y el cuarto día de cada mes. Sin embargo, la mayoría de las entidades bancarias suelen adelantar este ingreso a sus clientes, por lo que es habitual que los pensionistas dispongan del dinero en sus cuentas antes de que acabe el mes, generalmente en torno al día 25.

Quién tiene derecho a las pagas extra

Tienen derecho a estas pagas extraordinarias los beneficiarios de pensiones de jubilación, viudedad, incapacidad permanente, orfandad y en favor de familiares. Por el contrario, las pensiones derivadas de accidente laboral o enfermedad profesional no cuentan con estas pagas, ya que su importe está prorrateado en las 12 mensualidades ordinarias del año.

Revalorización de las pensiones en 2027

De cara al próximo año, las pensiones contributivas experimentarán una nueva subida. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha avanzado que la revalorización para 2027 se situará entre el 3 % y el 4 %. La cifra exacta se determinará con el dato de inflación interanual de noviembre, que se publicará el 27 de noviembre, ya que la ley establece que el incremento anual corresponde a la media de los doce meses previos.

Según las previsiones de Funcas, que estima una inflación del 4,6 % en octubre y del 4,4 % en noviembre, la subida podría rondar el 3,52 %. El Gobierno ha confirmado además que el decreto ley para aprobar este incremento se tramitará por la vía de urgencia para agilizar su aplicación.

Requisitos de edad y cotización para jubilarse

Planificar el retiro es cada vez más complejo, ya que la edad de jubilación no depende solo de los años cumplidos, sino también del tiempo cotizado. En 2026, la edad legal de jubilación se sitúa en 66 años y 10 meses para quienes hayan cotizado menos de 38 años y 3 meses. Quienes superen ese periodo pueden jubilarse a los 65 años.

Para acceder a una pensión contributiva, la ley exige un mínimo de 15 años de cotizaciones, de los cuales al menos dos deben estar comprendidos en los 15 años previos a la jubilación. Con ese mínimo se percibe el 50 % de la base reguladora. El abogado laboralista Ignacio Solsona aclara que, a partir de ahí, por cada mes adicional cotizado el porcentaje de la base reguladora se incrementa un 0,19 %.

Novedades en el cálculo a partir de 2027

A partir de 2027, la edad ordinaria para jubilarse a los 65 años requerirá tener cotizados al menos 38 años y seis meses; quienes no alcancen ese umbral deberán esperar a los 67 años. Además, ese año será necesario acreditar al menos 37 años cotizados para cobrar el 100 % de la base reguladora. Solsona aclara que acumular más años no implicará un beneficio mayor: aunque se hayan cotizado, por ejemplo, 44 años, se seguirá cobrando el 100 % de la base reguladora y no un porcentaje superior.

Otras vías para planificar el retiro

La jubilación anticipada voluntaria en 2026 es posible a los 64 años y 10 meses con un mínimo de 35 años cotizados, o a los 63 si se superan los 38 años y 3 meses de aportaciones. Para quienes no cumplen los requisitos, Solsona señala que el convenio especial con la Tesorería General de la Seguridad Social suele ser doblemente rentable para sumar tiempo y mejorar la cuantía. Por su parte, el funcionario Alfonso Muñoz recuerda que la Seguridad Social reconoce una cotización ficticia de 112 días por el parto de un hijo, que computan para alcanzar el mínimo exigido.