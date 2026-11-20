Las muertes por infarto en España han disminuido en las últimas décadas entre un 30 % y un 40 % en algunas poblaciones, gracias a los avances en prevención y tratamientos, entre otros. Sin embargo, perduran importantes retrasos en la asistencia, según apuntan los cardiólogos.

Los datos de un estudio del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, presentado durante el Congreso sobre la salud cardiovascular organizado por la Sociedad Española de Cardiología (SEC) en Sevilla, muestran que el tiempo que transcurre desde el primer contacto médico tras un infarto hasta la reperfusión, es decir, la llegada de sangre al tejido cardíaco, es de unos 80 minutos cuando el paciente llega a un centro con capacidad para hacer un cateterismo y abrir la arteria obstruida. Si hay que trasladar al paciente a otro hospital, el tiempo supera los 140 minutos.

Los retos

El cardiólogo intervencionista del hospital Víctor A. Jiménez, que ha llevado a cabo el estudio, considera que uno de los retos de los próximos años es reducir las diferencias asociadas al lugar donde es atendido inicialmente el paciente y optimizar especialmente los circuitos de traslado. La evidencia médica muestra la asociación entre mayores retrasos hasta la reperfusión y el incremento de la mortalidad: si esta se realiza en menos de 120 minutos desde el primer contacto médico, la mortalidad es del 4,7 %, mientras que si supera los 360 minutos, aumenta al 10 %.

Llamar al 112, la recomendación

Según los cardiólogos, la buena noticia es que la asistencia desde el principio de los servicios de emergencias a los pacientes con síntomas de infarto cuenta con un retraso de alrededor de un 30 % menos, lo que supone unos 40-45 minutos de diferencia, con lo que la mortalidad disminuye. Por eso, la SEC aconseja llamar al 112 en lugar de desplazarse por medios propios a un centro médico ante la sospecha de infarto. Es la forma, abundan, de que el sistema empiece a trabajar para abrir la arteria desde el primer contacto con el paciente.

Diferencias entre hombres y mujeres

El estudio constata también diferencias en los tiempos de asistencia entre hombres y mujeres ante un infarto. En concreto, el registro gallego de infartos de miocardio (Regaliam) muestra que las mujeres tardan más en identificar las señales de un posible infarto: desde el inicio de los síntomas hasta el primer contacto con el médico pasa una media de 71 minutos en el caso de las mujeres, frente a los 60 minutos de los hombres. Por eso, la SEC considera que hay que mejorar el reconocimiento de los síntomas y facilitar el acceso precoz a los servicios de emergencias, especialmente en las poblaciones con mayores retrasos asistenciales.

La reducción de la mortalidad

El estudio resalta también aspectos positivos, como la mejoría del pronóstico: en las últimas décadas, la mortalidad asociada al infarto en algunas poblaciones españolas acumula una reducción de hasta el 40 %. Según Jiménez, probablemente es el resultado de múltiples avances simultáneos, desde una mejor prevención cardiovascular, el tratamiento de factores de riesgo y la mejora de los tratamientos farmacológicos, tanto en la fase aguda como después del infarto. Destaca además la generalización de las redes de atención al infarto y de la angioplastia primaria, el tratamiento para los pacientes con infarto agudo.

En resumen, según el experto, el pronóstico poblacional del infarto en España es considerablemente mejor que hace tres décadas. Sin embargo, añade que eso no significa que el problema esté resuelto, sobre todo en las personas más mayores y cuando aún hay retrasos en la reperfusión. El trabajo muestra que todavía existe margen de mejora, especialmente antes de que el paciente llegue a la sala de hemodinámica: el gran reto ya no es solo disponer de angioplastia primaria, sino conseguir que el paciente llegue a ella lo antes posible.

La salud mental de los pacientes ingresados

El Congreso de la SEC ha abordado también la salud mental de los pacientes con enfermedades cardiovasculares que se encuentran hospitalizados. Un estudio de investigadores del Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital Universitario 12 de Octubre (imas12), del Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Cardiovasculares (CIBERCV) y del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC) muestra que dos de cada diez pacientes ingresados han tenido pensamientos suicidas durante la hospitalización, una proporción que descendió al 11 % a los seis meses tras el ingreso. Además, casi uno de cada tres tenía síntomas ansiosos y depresivos clínicamente significativos.

El objetivo de los investigadores era analizar la prevalencia de los síntomas ansioso-depresivos, la ideación suicida y la historia de problemas de salud mental en las hospitalizaciones por distintas enfermedades cardiovasculares, con distintos niveles de urgencia y gravedad, para poder compararlos y evaluar su evolución durante los meses posteriores al ingreso. Se realizó a partir de encuestas durante el ingreso con cuestionarios específicos, repetidos a los 30 días, a los tres y a los seis meses tras el ingreso, según una nota de la SEC.

La psicóloga y primera investigadora del estudio, Irene Noblejas, subraya que la salud mental y la salud cardiovascular están estrechamente relacionadas y pueden influirse mutuamente. Sus resultados ponen de manifiesto, afirma, la importancia de reconocer el malestar psicológico e integrar la evaluación y la atención de la salud mental en el seguimiento y el tratamiento a largo plazo de los pacientes con enfermedades cardiovasculares.