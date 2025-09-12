"Me ha cambiado la vida", Patxi cuenta como la aplicación para mayores de 55, Vermut, fue muy importante para dejar de sentirse sola

Uno de los temas que se ha hablado en el especial de Hablando en Plata: Volver a empezar es la importancia que tiene el entorno de una persona, una red social que evite el aislamiento que puede derivar al sentimiento de soledad. Curiosamente la tecnología puede ayudarnos al respecto, como por ejemplo las aplicaciones de redes sociales como Vermut, una app que está pensada para que las personas mayores de 55 se relacionen, Patxi ha contado en el programa como ha sido su experiencia con esta aplicación.

Patxi es una mujer jubilada que tras finalizar su vida laboral decidió mudarse a Málaga para estar más cerca de sus hijos, aunque ellos tienen su vida, hijos y trabajos y evidentemente no pueden estar pendiente de ella, lo que inevitablemente le llevó a empezar a sentirse sola. "No tenía amigas, ni conocidas, a nadie y siempre había tenido una vida muy activa".

A pesar de estar contenta con la mudanza, asegura que tenía inseguridades: "no sabía si podría rehacer mi vida". Sin embargo, andando por la calle vio un cartel que ponía "Vermut" y resulta que era una aplicación pensada para personas mayores de 55 años, para realizar actividades y conocer gente. "A los que han ido a ligar los hemos echado, no es para eso, aunque si surge bueno, pero no es el cometido" comentaba entre risas Patxi. "Es para juntarte, tener amigas y amigos con los que salir [...] me ha cambiado la vida".

Vermut, la red social para personas mayores

El auge de las redes sociales es una realidad y aunque la mayoría la asociamos con gente joven, Instagram, TikTok, X... también existe una red social que está pensada para personas mayores de 55, se trata de Vermut.

Tal y como cuenta Patxi en el programa especial de Hablando en Plata: Volver a empezar, es una aplicación muy fácil de descargar, instalar y usar. Aunque es gratuita, tiene algunas actividades a las que solo se pueden acoger suscriptores mediante un pago. Ofrece una forma de conectar con gente de tu edad y tu ciudad realizando quedadas y actividades, incluso también tienen un servicio de viajes. Una forma más de conocer gente, ampliar amistades y evitar el aislamiento social y por tanto la temida soledad gracias a la tecnología.