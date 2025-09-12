VOLVE A EMPEZAR
Norberto es un médico jubilado que quiere seguir trabajando: "Dejaré de sentirme útil"
Un sentimiento bastante común tras la jubilación es dejar de sentirse útil. En el especial de Hablando en Plata: Volver a empezar, explica a Sonsoles Ónega su situación, por qué le obligaron a jubilarse y la razón por la que quiere seguir trabajando.
Tras toda una vida trabajando llegar a la jubilación puede ser una etapa llena de incertidumbre algunos lo viven con ilusión, otros con miedo. En el programa especial de Hablando en Plata: Volvera empezar conocemos el caso de Norberto es un médico jubilado, al que le gustaría seguir ejerciendo, le han obligado jubilarse de manera forzosa, es decir sin que él quisiera hacerlo.
Norberto explica que es un médico de familia y que hace un mes que está jubilado, "encuentro que estoy capacitado para hacer mi trabajo y me encuentro feliz haciéndolo, pero la Administración tiene unas normas" señalaba el doctor.
Por otro lado, Norberto destacaba que al igual que existe una normativa para la jubilación también debería haberla para aquellas personas que no quieren jubilarse. Algo que podría ser una realidad cuando entre en vigor la jubilación reversible que propone que algunos jubilados sigan compaginando el trabajo y la jubilación.
No obstante, Sonsoles Ónega le ha realizado a Norberto una difícil pregunta y es que si finalmente tiene que dejar de ejercer la medicina si dejará de sentirse útil, un sentimiento que suelen compartir muchas personas tras la jubilación. Norberto ha asegurado que seguramente si deje de sentirse útil, aunque de momento no se lo ha planteado. Tan solo lleva un mes jubilado y asegura que todavía está un poco en "la luna de miel" tras la jubilación que apuntaba el gerontólogo Javier Yanguas, pero Norberto tiene muy claro que quiere seguir trabajando.
