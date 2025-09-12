Yolanda lleva un mes jubilada y no consigue desconectar del trabajo: "Quiero seguir ejerciendo"

No hay una única manera de entender y vivir la jubilación. En especial cuando el final de la vida laboral no se desea, sino que llega por obligación. En Volver a empezar, programa especial de Hablando en Plata, dan voz a todo tipo de experiencias y testimonios. Uno de ellos es el de Yolanda, quien ya en la propia fiesta de su último día de trabajo lo tenía claro: "Me da mucha pena, no me quiero ir".

"Yo me he dedicado, durante 45 años, a cuidar a la gente. No quería dejar de ser enfermera", comienza relatando Yolanda, para acto seguido aclarar: "Yo sabía que esto iba a llegar, también es verdad que pensé que estaba mucho más lejano".

Y es que desde el mismo principio, un mes atrás, acabar su trayectoria profesional fue duro. "Yo recuerdo el último día que trabajé y, lo más llamativo, cuando me quité el traje de enfermera: Horrible", continúa al recordar lo que era su "identidad laboral".

Si bien se fue de viaje con sus amigas, no lo hizo para celebrar la jubilación, sino porque "quería que ese momento no fuera tan triste". Tanto es así que Yolanda todavía se aferra a su trabajo y afirma que "llama al centro de salud un día a la semana para preguntar si las vacaciones que dejó preparadas se están entendiendo".

Yolanda, como tantas otras personas, encuentra en la jubilación planes diferentes y divertidos: "Voy al gimnasio por las mañanas, cosa que antes no podía hacer, y tengo tiempo para desayunar". Sin embargo, en este mes, ya ha percibido el vacío que tiende a dejar el día en el que se deja de trabajar. De hecho, deja claro que "va a ser cooperante" y que "va a seguir ejerciendo".

Un testimonio que, como tantos otros en Volver a empezar, representa a muchas personas en nuestro país.