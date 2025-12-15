España tiene el paro sénior más alto de nuestros semejantes europeos

La Fundación Mapfre ha presentado su V Mapa de Talento Senior 2025, un informe elaborado por el Centro de Investigación Ageingnomics, dónde han analizado la contribución de las personas mayores en el mercado laboral.

La evolución demográfica que se está viviendo, no solo en España sino en el resto del planeta, con una población más longeva y a su vez más envejecida plantea nuevos retos económicos para mantener un buen equilibrio entre la población activa y la pasiva. Sin embargo, los prejuicios culturales, la gestión de recursos humanos y las limitaciones en cuanto a las normas de jubilación siguen frenando y desaprovechando el talento que los senior pueden aportar a las empresas.

El informe ha analizado datos de los últimos cinco años desde 2019 a 2024, y aunque señala que hay un aumento de actividad y empleo en estos últimos años también destaca que hay un aumento de paro en los senior. En 2024 hay más de medio millón de parados mayores que representan casi el 19% de los desempleados totales. No obstante, en el margen de estos cincos años se puede apreciar que hay una disminución en las cifra de parados entre los tramos de 55 a 59 años y entre los tramos de 60 a 64 años.

Y no solo ocurre dentro de nuestras fronteras, según estos datos, España tiene el paro sénior más alto de nuestros pares europeos, a pesar de tener una población activa mucho menor que países como Alemania, Francia o Italia. En cinco años han crecido los desempleados en nuestro país hasta alcanzar la penosa cifra de 513.900 parados.

En cuanto a población activa, el número de séniores activos creció en casi 1,2 millones en los cinco años analizados. Y en cifras relativas, su peso en el conjunto de activos del país aumentó un 3%. En 2024 ya representan el 20,5 % del total de activos.

Por otro lado, el informe también destaca que sigue existiendo el edadismo entre las empresas ya que una de cada tres no se plantea contratar a gente mayor de 55 años. En cuanto a la brecha de género, se reduce ligeramente, aunque sigue habiendo menos mujeres mayores activas que hombres a pesar de que son más numerosas en la población.