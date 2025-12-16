Juguetes Reales: muestra los juegos, triciclos y muñecas de los hijos de Alfonso XIII

La Galería de las Colecciones Reales presenta Juguetes Reales, una muestra dedicada a los triciclos, muñecas, maquetas de aviones y casitas de muñecas de los infantes de la monarquía de entre mediados del siglo XIX y el primer tercio del XX.

Se trata de los juguetes que dejaron atrás los hijos de Alfonso XIII y Victoria Eugenia cuando partieron hacia el exilio tras la proclamación de la II República.

La familia real se llevaría algunos de los juguetes favoritos de los niños, pero atrás quedaron innumerables juegos de mesa, libros como el de El ratón Pérez, patines, un coche de caballos de tamaño infantil y hasta un fonógrafo.

Obras de la exposición 'Juguetes Reales' | EFE

El Consejo de Administración de Patrimonio de la República comprendió que entre los juguetes dejados atrás había muchos "museables" y los catalogó y almacenó cuidadosamente.

Otros muchos, junto con algunos adquiridos por el Ayuntamiento de Madrid, fueron repartidos desde la Armería del Palacio Real a los niños de esta ciudad en 1933.

La exposición está formada por 67 piezas de las casi 400 que conserva Patrimonio Nacional, podrá visitarse hasta principios de abril y está montada justo al lado de la gran exposición dedicada a la reina Victoria Eugenia inaugurada hace unas semanas.

Los juguetes están organizados por temas. Así, una parte se centra en los juegos deportivos que la reina animaba a sus hijos a practicar, como patines, triciclos o el birlochito, el cochecito de caballos que era tirado por ponies, carneros o perros.

Otro gran apartado está centrado en los juegos educativos e incluye una caja didáctica con fichas de marfil con las letras y que servía para formar palabras y aprender a leer y escribir, o un juego de cartas para aprender a reconocer las grandes obras de arte como los retratos de los reyes realizados por Goya y Velázquez.

Obras de la exposición 'Juguetes Reales' | EFE

Juguetes más lúdicos como una tómbola, unas maquetas de aviones o un juego de Mahjong -el solitario que aún hoy arrasa en internet- realizado en piezas de marfil además de casitas de muñecas y juegos de té tamaño infantil pero realizados en plata.

Hay un apartado de juguetes basado en avances de la técnica entre los que se encuentran una 'linterna mágica' para proyectar imágenes, un estereoscopio que permitía ver imágenes en tres dimensiones y un cinematógrafo para proyectar películas que fue uno de los juguetes preferidos por el entonces príncipe de Asturias, Alfonso de Borbón.

En una carta, Alfonso precisa que las películas para el cinematógrafo costaban a 25 pesetas las nuevas y 50 o 75 las "impresionadas".

"Yo no tengo dinero para comprar películas por eso te pido muchas", concluye el listado que firma con un "tu hijo que te abraza, Alfonso".