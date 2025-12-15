José Ramón Soroiz gana el Premio Forqué a mejor interpretación por su papel en Maspalomas

Tras obtener la Concha de Plata a mejor interpretación en el Festival de San Sebastián, José Ramón Soroiz ha sido galardonado con el Premio Forqué de la 31º edición por su papel protagonista en Maspalomas.

El actor guipuzcoano ha dado vida a Vicente, un hombre homosexual de 76 años que, tras romper con su pareja, disfruta de su día a día en Maspalomas en el sur de Gran Canaria. Sin embargo, un accidente le obliga a volver a San Sebastián, reencontrarse con su hija y afrontar su ingreso en una residencia. Allí se verá obligado a ocultar su orientación sexual.

Maspalomas | Bteam Pictures

Dirigida por Jose Mari Goenaga y Aitor Arregi, Maspalomas rompe estigmas relacionados con el envejecimiento y la homosexualidad y habla de la importancia de reconocerse a uno mismo a cualquier edad. A través de Vicente, un hombre que se ve obligado a 'volver al armario' cuando entra en una residencia, la película rompe tabúes haciendo uso del humor y del drama.

Y es que este es uno de los problemas con los que lidian muchos mayores, lo que inspiró a Jose Mari Goneaga y a Aitor Arregi a escribir el guion. "Para la mayoría de homosexuales sigue suponiendo un esfuerzo constante, no ya 'hacer valer', sino tan solo 'hacer saber' tu condición sexual", explican. Pero el problema se agrava con el envejecimiento, pues "Parece que a partir de cierta edad, a ojos de mucha gente, el sexo deja de existir. Nada más lejos de la realidad".

Los personajes que rodean a Vicente son además herméticos, cada uno dentro de sus propios moldes, lo que complica el problema del protagonista. Una película que busca reflexionar sobre identidades y las dificultades para reivindicar quién eres en algunos entornos.