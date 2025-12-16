El secreto de la longevidad del actor Dick Van Dyke y que está respaldado por la ciencia

El actor de que encarnó al icónico Bert, el deshollinador, en la película Mary Poppins, el legendario Dick Van Dyke acaba de cumplir los 100 años. Asegura que su longevidad se debe fundamentalmente a su visión optimista y a nunca enfadarse. Así lo explica también en el reciente libro autobiográfico que ha publicado por su recién estrenado centenario.

Aunque evidentemente la longevidad de una persona depende de numerosos factores como la genética principalmente y llevar un estilo de vida saludable tanto en alimentación como en el cuidado del cuerpo físico, si es cierto que numerosos estudios respaldan las palabras de Dyke en que una vida con menos niveles de estrés y una visión positiva están relacionados con una mayor longevidad.

Por ejemplo, un estudio realizado en Reino Unido demostró que las personas más optimistas podían vivir entre un 11 y un 15% más que las personas que eran más pesimistas.

Por otro lado, otro factor potencial son los niveles de estrés y enfado, ya que estos pueden tener numerosos efectos en nuestro cuerpo, no son pocos los estudios que señalan lo nocivo que puede ser el estrés y recientemente un estudio del Instituto de Cardiología de la Universidad de Ottawa (Canadá) destacaba que los factores emocionales pueden afectar a la salud del corazón, siendo las enfermedades cardiacas las principales causas de muerte en todo el mundo.

En cuanto a temas genéticos, los telómeros que son unas estructuras que forman parte del ADN, también son considerados marcadores del envejecimiento ya que estos tienden a acortarse con la edad y cómo hemos mencionado con el estrés.

Por lo tanto, Dick Van Dyke no está tan desencaminado en que uno de los factores para una larga vida consiste en vivir la vida con optimismo y no enfadarse.