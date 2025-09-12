"No me da miedo la jubilación", Agustín da otra perspectiva de cómo afrontar el término de la vida laboral

En el programa especial de Hablando en Plata: Volver a empezar, Sonsoles Ónega profundiza en la soledad no deseada y los factores que derivan a que muchas personas la sufran tras la jubilación. Hemos conocido el caso de Helena y Arturo que no llevaron bien terminar su vida laboral, al igual que Yolanda, que está recientemente jubilada y todavía no ha conseguido pasar página. Sin embargo, hay otras personas que afrontan esta nueva etapa sin esos miedos como es el caso de Agustín.

Agustín asegura que "no le da miedo la jubilación" y asegura que la clave para afrontar esta nueva etapa es una buena planificación. Estudió medicina y se especializó en psiquiatría y tiene muy claro que "una persona no es solamente el trabajo". Asegura que es una persona activa y destaca que "tener una red social y el poder tener gente con los que compartir las cosas da mucho más sentido a tu vida".

A sus 59 años y con una perspectivas de que le queden unos 5 o 6 años más en su vida laboral, tiene muy claro que lo mejor para afrontarlo es una buena organización y saber aprovechar el tiempo cuando se llegue a la jubilación.

El gerontólogo Javier Yanguas señalaba que "nada en la vida surge sin compromiso" y destacaba precisamente el compromiso de Agustín con su entorno social o sus proyectos y el "mirar las cosas de frente" a veces no se quiere pensar en la jubilación porque también es pensar en la vejez, pero lo mejor para afrontarlo es planificarlo, saber que esa etapa va a llegar y estar preparados.