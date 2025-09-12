Helena y Arturo cuentan cómo fue perder su vida profesional: Así fue su lucha contra "el abismo" de la jubilación

Volver a empezar, el programa especial de Hablando en Plata, nos ha presentado a Helena y Arturo. Dos personas que se encontraron en un mismo punto vital tras su jubilación, cuando tuvieron que enfrentarse a lo que Helena define como "un abismo".

La propia Helena, cinco años después de ser despedida, recuerda la dureza del momento: "El tener la pérdida del trabajo me hizo tener también pérdida del reconocimiento de mí misma". Unas palabras que coinciden en buena parte con las de Arturo, quien revela que "llegó a pensar que ya no valía nada" cuando empezó la jubilación.

Y es que esta situación es común a muchos de los trabajadores que, de la noche a la mañana, dejan de serlo. "¿Qué hago para llenar esta energía que tengo", se preguntaba ella; mientras él afirma que encontró un hobby en la relojería, pero que no era suficiente: "No estaba feliz, estaba matando el tiempo".

Ambos, conscientes de que su nueva rutina necesitaba un cambio, encontraron en el voluntariado la "vidilla" que buscaban. "Todo cambia cuando un amigo me habla de una asociación que se llama Secot y entro", comenta Helena haciendo referencia a la misma asociación en la que trabaja Arturo, quien la define como "fantástica".

Ahora, los dos se encargan de compartir sus conocimientos de empresa con jóvenes emprendedores. Una experiencia que ha dado sentido de nuevo a su vida: "He recuperado un poco de aquella Helena".