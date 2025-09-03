CONFEMAC incentiva el voluntariado en personas mayores con su nueva campaña: "Deja que el mundo te cambie"

La confederación estatal de mayores activos o CONFEMAC ha lanzado una nueva campaña para promover el voluntariado en personas mayores. Bajo el lema de "El poder de transformar vidas", se busca ensalzar los beneficios de esta actividad no solo para quienes reciben la ayuda, sino también para quienes la ejercen.

Se trata de la tercera campaña del programa estatal "Más vidas para tu vida", financiado por el Imserso. Y es que la participación en voluntariados ha demostrado ser una de las opciones más enriquecedoras para la vida de las personas mayores. Una manera de renovar la vitalidad y la motivación a través de nuevas experiencias y aprendizajes.

Campaña de CONFEMAC para promover el voluntariado | CONFEMAC

"El voluntariado no es solo cambiar el mundo, es dejar que el mundo te cambie a ti", comentan desde la confederación y explican las razones por las que esta iniciativa resulta tan relevante: "Con esta campaña queremos animar a las Personas Mayores a descubrir el poder transformador de la solidaridad".

Los materiales de la campaña se distribuirán por todo el país a través de entidades públicas y privadas, mediante todo tipo de carteles, trípticos e incluso en formato pódcast. Una nueva apuesta para dar una vía a los adultos mayores para alcanzar el bienestar integral y descubrir nuevas opciones para ocupar su día a día.

Así, CONFEMAC continúa buscando construir una sociedad solidaria a través de las personas mayores, quienes se presentan como piezas fundamentales en este objetivo.