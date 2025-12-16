CEOMA reclama a la ONU declarar el 16 de diciembre Día Internacional contra la Soledad No Deseada

La Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA) ha reclamado a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la declaración oficial del 16 de diciembre como Día Internacional contra la Soledad No Deseada para integrar esta problemática en la agenda global de salud y derechos sociales.

CEOMA ha alertado de que la soledad no deseada es "un problema creciente que afecta a millones de personas en todo el mundo" y que, según la OMS, "incrementa el riesgo de enfermedades cardiovasculares, deterioro cognitivo y depresión, además de asociarse a una mayor mortalidad".

En España, según precisa, uno de cada cinco adultos dice sentirse solo, y el 13,5% padece soledad crónica, con especial incidencia en personas mayores.

CEOMA ha recordado que la soledad no deseada es "sentirse invisible, es no tener con quién compartir una preocupación, una alegría, una conversación" y ha insistido en que esta "emergencia silenciosa" supone "un deterioro de la salud y la calidad de vida".

"Vivimos más años que nunca, pero no siempre vivimos mejor acompañados. La viudedad, la pérdida de amistades, la jubilación, los problemas de movilidad, la brecha digital o la lejanía familiar son factores que van estrechando las redes sociales hasta dejarlas, en algunos casos, completamente rotas", ha añadido.

Por ello, desde la Confederación han reclamado a las administraciones y a Naciones Unidas que "actúen con urgencia para prevenirla y combatirla porque la conexión humana es un derecho, no un privilegio".

En este sentido, han abogado por políticas "públicas estables, transversales y con recursos suficientes" y por seguir trabajando en red con entidades sociales para "seguir sumando esfuerzos y no duplicando soledades".

También han hecho un llamamiento a la ciudadanía "para que recupere el valor del cuidado comunitario, del saludo al vecino, de la llamada, de la escucha".

"Desde CEOMA llevamos años defendiendo un modelo de envejecimiento activo, digno, participativo y acompañado. Creemos firmemente que las personas mayores no son una carga, sino una fuente de experiencia, valores, historia y cohesión social. Combatir la soledad es también combatir el edadismo", han concluido.