Vivir bien con poco: Los cuatro lugares de España ideales para la jubilación

España se ha consolidado como uno de los destinos preferidos para quienes alcanzan la jubilación. Su clima mediterráneo, la calidad de la sanidad pública, la riqueza cultural y el coste de vida más bajo que en muchas ciudades europeas o estadounidenses hacen que el país figure entre los favoritos. De hecho, la revista International Living, a través de su ranking Global Retirement Index, sitúa a España entre los mejores lugares del mundo para retirarse.

Dentro del territorio nacional, uno de los municipios más atractivos es Almuñécar, en la costa granadina. Esta localidad andaluza, resguardada por montañas y con vistas al Mediterráneo, se ha convertido en un punto de referencia para quienes buscan un entorno natural, tranquilidad y precios más accesibles que en otros destinos similares. Muy próxima a Nerja, ha experimentado un notable crecimiento en segundas residencias, lo que refleja su atractivo entre los jubilados.

Personas mayores paseando | Freepik

En la Costa Blanca, en Alicante, la combinación de playas, aguas cristalinas y sol casi todo el año se suma a un coste de vida moderado. Aunque es un destino turístico consolidado, también es perfecto para jubilados que desean un estilo de vida tranquilo y relajado, con servicios de calidad y precios inferiores a los de otras áreas metropolitanas de Europa o Estados Unidos. Esta ventaja permite estirar mejor los ingresos de la pensión sin renunciar al bienestar.

En la provincia de Málaga, el municipio de Torrox destaca como uno de los mejores lugares de España para jubilarse. Reconocido internacionalmente por tener el "mejor clima de Europa", con unos 300 días de sol al año y temperaturas suaves, ofrece un entorno costero atractivo, alquileres razonables y un estilo de vida relajado que resulta muy atractivo para los jubilados.

Por su parte, Palencia se posiciona como la ciudad más económica del país para retirarse. Con un coste de vida hasta un 30% inferior a la media nacional, permite a los pensionistas estirar al máximo sus ingresos mensuales. Su tamaño reducido, la tranquilidad de sus calles y la accesibilidad de los servicios básicos convierten a esta capital castellana en una alternativa práctica y asequible para quienes buscan calidad de vida con una pensión ajustada.